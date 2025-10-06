Το Vaginahood είναι ένα θρυλικό μπαρ στην Εθνική Οδό. Ο μύθος λέει πως κάποτε μια γυναίκα το έσκασε τη μέρα του γάμου της, πέταξε την ανθοδέσμη της στα ράσα του παπά, άφησε το τούλι της να στροβιλίζεται στον αέρα, περπάτησε πολλές ώρες κρατώντας τις γόβες της στο χέρι κι αποφάσισε να φτιάξει ένα μαγαζί σε ένα ξεχασμένο βαγόνι τρένου, όπου θα χορεύει και θα γελάει με τις φίλες της.

Ένα μαγαζί που χωράει τις ιστορίες όλων των ανθρώπων, χωρίς ταμπέλες και «πρέπει». Μια παράσταση για τους διαφορετικούς τόπους της γυναικείας εμπειρίας, για την ευαλωτότητα και τη δύναμη, τον φόβο και την ντροπή, την ανυπακοή και την επιθυμία. Μια παράσταση όπου η συγκίνηση εναλλάσσεται με το χιούμορ, η ένταση με την απλότητα και η εξομολόγηση με τη γιορτή.

Πέντε γυναίκες ενδύονται τους ρόλους που μας κληροδότησε η πατριαρχία, καθώς κι εκείνες τις στιγμές που τους αρνηθήκαμε, «βουτώντας» σε σώματα που έχουν πληγωθεί αλλά διεκδικούν χαρά και ελευθερία. Μια παράσταση γι’ αυτά που λέμε οι γυναίκες μεταξύ μας αλλά τελικά θέλουμε να ακούσει όλος ο κόσμος.

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Ιδέα: Ζέτα Δούκα, Δώρα Χρυσικού

Κείμενο: Βάλια Τσιριγώτη, Μαρία Λούκα

Δραματουργική επεξεργασία: Βάλια Τσιριγώτη

Σκηνοθεσία: Αβραάμ Γκουτζελούδης

Μουσική επιμέλεια / Πρωτότυπη σύνθεση: Ευσταθία

Φωτογραφία / Video: Διονύσης Κούτσης

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Παίζουν (αλφαβητικά): Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Ζέτα Δούκα, Σόφη Ζαννίνου, Άννα Κουρουπού, Δώρα Χρυσικού

Στο πιάνο ζωντανά: Χάρης Μπότσης

Παραστάσεις: Πρεμιέρα στις 3/11 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα

Μετά την παράσταση της Δευτέρας ακολουθεί η μουσική παράσταση «Τ’ Αντρικά» με την Άρτεμη Ματαφιά και την ορχήστρα της.

Μετά την παράσταση της Τρίτης, το live αναλαμβάνουν guest τραγουδιστές με τις ορχήστρες τους.

Μέρος των εσόδων των live διατίθεται σε οργανώσεις προστασίας γυναικών.

Εισιτήρια

Γενική είσοδος:

35€ καθήμενοι VIP

28€ καθήμενοι

18€ μπαρ

Ελάχιστη κατανάλωση ποτού:

10€ (Δευτέρα)

15€ (Τρίτη)

Ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Χώρος: Doors Live Art

Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εντός εμπορικού κέντρου)