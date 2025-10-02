Ο θεατρικός μονόλογος του Νταβίντ Λελαί – Ελό, που παίχτηκε με εξαιρετική επιτυχία στο Φεστιβάλ της Αβινιόν και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποσπώντας την τιμητική διάκριση Διεθνούς Θεατρικού Ρεπερτορίου στον Μάνο Καρατζογιάννη από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός για έναν τρίτο κύκλο παραστάσεων.

Ο Μιλού, ένας Γάλλος που μεγαλώνει σε μια επαρχιακή πόλη τη δεκαετία του ’80, ανέκαθεν διέφερε από τους συνομηλίκους του. Στα δεκατέσσερα του, ακούγοντας στην τηλεόραση τη φωνή της Νάνας Μούσχουρη αποφασίζει: «Θα γίνω Νάνα Μούσχουρη!». Η Νάνα Μούσχουρη που μεσουρανούσε στη Γαλλία εκείνη την εποχή, αφού παρακολούθησε την παράσταση μαζί με τον συγγραφέα του έργου στο θέατρο Σταθμός απευθυνόμενη στην πλατεία, είπε: «Σημασία έχει να μπορέσει ο καθένας να βρει την προσωπική του αλήθεια. Κι αυτό κατάφερε να πετύχει ο Νταβίντ γράφοντας όλες τις περιπέτειες που είχε ως νέος. Όπως και ο καθένας μας… Είναι η προσωπικότητά μας που μας κάνει να υπάρξουμε. Όπως εγώ υπάρχω με το τραγούδι κι άλλοι με το θέατρο. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί νιώθω την ευθύνη που έχω απέναντί σας, απέναντι στα παιδιά και στους νέους, πόσο μάλιστα όταν καλλιτέχνες μού κάνουν ένα τόσο σπουδαίο δώρο σαν κι αυτό. Ευχαριστώ πολύ την ελληνική ομάδα». Τη μετάφραση υπογράφει η Αγγελική Βουλουμάνου και τη σκηνοθεσία ο Ελισσαίος Βλάχος.

Μια αληθινή ιστορία, ένας ύμνος στη δύναμη του ονείρου

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του συγγραφέα Νταβίντ Λελαί-Ελό, ειπωμένη με ειλικρίνεια, χιούμορ και ανθρώπινη ζεστασιά. Το έργο είναι ένας εξομολογητικός μονόλογος του ήρωα για την πορεία προς την ενηλικίωσή του, μέσα από τον οποίο ανασυντίθεται η εικόνα της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας με τη διεθνή ακτινοβολία και τη μουσική διαδρομή, που εκτός από αξιοθαύμαστο καλλιτεχνικό επίτευγμα, έχει αποτελέσει όχημα προβολής της ελληνικότητας σε όλο τον κόσμο.

Ο Μάνος Καρατζογιάννης υποδύεται τον Μιλού υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του Ελισσαίου Βλάχου, ενσαρκώνοντας ένα ρόλο απαιτητικό, ενός ανθρώπου που διεκδικεί να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί.

Η Νάνα Μούσχουρη, φίλη και συνεργάτης του συγγραφέα, έχει πει για το έργο: «Ο Μιλού, το μικρό αγόρι που ζει το όνειρό του, συνεχίζει να βαδίζει στο δρόμο του με ενθουσιασμό και σεβασμό για να καταφέρει να υπάρξει, μέχρι τα όρια της ζωής του. Γιατί το όνειρό του είναι η ελπίδα για το μέλλον του. Είμαι ευτυχής που μοιράζομαι ένα μέρος της διαδρομής του, συγκινημένη που του απλώνω το χέρι και του δανείζω τη φωνή μου. Και νιώθω ότι μου δίνει και αυτός το χέρι του και μοιραζόμαστε μυστικά τη μεγάλη ευθύνη να βρούμε την Αλήθεια μας.»

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Νταβίντ Λελαί-Ελό (David Lelait-Helo) είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος, έχει γράψει μυθιστορήματα, φιλοσοφικά διηγήματα και βιογραφίες γυναικών του καλλιτεχνικού στερεώματος (Εβίτα Περόν, Μαρία Κάλλας, Μπαρμπαρά, Δαλιδά, Ρόμυ Σνάιντερ…)

Η βιογραφία της Μαρίας Κάλλας με τίτλο «Μαρία Κάλλας-Έζησα με τέχνη έζησα με έρωτα» κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη. Πολλά από τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε άλλες χώρες. Με τη Νάνα Μούσχουρη διατηρούν στενή φιλική σχέση, επικοινωνούν καθημερινά, βλέπονται συχνά στο Παρίσι, στη Γενεύη ή στην Αθήνα, και συνεργάζονται συστηματικά.

Από τη Γαλλία στην Ελλάδα

Το «Όταν μεγαλώσω, θα γίνω Νάνα Μούσχουρη» παρουσιάστηκε το 2019 στη Γαλλία, στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, με εξαιρετική επιτυχία. Από τις 4 Σεπτεμβρίου παίζεται στο Παρίσι, στο θέατρο Studio Hébertot. Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο 10ο Φεστιβάλ Θεάτρου «Ερμηνείες στην Ερμιονίδα» στις 8 Ιουλίου, αποσπώντας τη θερμή υποδοχή του κοινού.

Η ελληνική παραγωγή πραγματοποιείται από τη Θεατρική Εταιρεία «Ξανθίας» ΑΜΚΕ με τη συγχρηματοδότηση των: Έλενας Γιαννακού-Fèvre, Άριας Βλάχου, Νίκου Βουλουμάνου & Μαρίας Δανέζη

Tαυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Αγγελική Βουλουμάνου

Δραματουργική επεξεργασία – σκηνοθεσία: Ελισσαίος Βλάχος

Ερμηνεία: Μάνος Καρατζογιάννης

Μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Νίκος Κολλάρος

Φωτογραφίες: Αθηνά Λιάσκου

Παραστάσεις: από 23 Οκτωβρίου, κάθε Πέμπτη στις 21:00

Διάρκεια: 85’

Εισιτήρια: 15 ευρώ, φοιτητικό 12 ευρώ, ανέργων/ΑΜΕΑ 8 ευρώ, ομάδες άνω των 10 ατόμων 12 ευρώ/άτομο

Προπώληση: More.com

Θέατρο Σταθμός

Βίκτωρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο Αθήνα (πλησίον του ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ)

Τηλέφωνο κρατήσεων | πληροφορίες: 210 52 30 267