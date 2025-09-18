Η μεγάλη επιτυχία της περσινής σεζόν, «Ένας ήρωας με παντούφλες», επιστρέφει θριαμβευτικά για λίγες παραστάσεις. Ο Λάκης Λαζόπουλος φοράει και φέτος τις παντούφλες του κι ανεβαίνει στη σκηνή του ανανεωμένου Θεάτρου Βέμπο, για να ερμηνεύσει για δεύτερη χρονιά έναν από τους πιο εμβληματικούς, κωμικούς ρόλους του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου, τον οποίο ενσάρκωσε μοναδικά ο Βασίλης Λογοθετίδης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη μια ιστορική ερμηνεία, που έθεσε τις βάσεις της ελληνικής κωμωδίας και αποτελεί ορόσημο για τις επόμενες γενιές κωμικών.

Την εμβληματική κωμωδία των Σακελλάριου & Γιαννακόπουλου, σκηνοθετεί ο Γιάννης Μπέζος, πρώτος διδάξας των κωμικών της γενιάς του. Μαζί με τον Λάκη Λαζόπουλο, θα εξορμήσουν ηρωικά, οι Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου.

Το «Ένας ήρωας με παντούφλες» γράφτηκε από τους Αλέκο Σακελλάριο και Χρήστο Γιαννακόπουλο το 1947, στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Αποτελεί μια γενναία απόπειρα των συγγραφέων να αναδείξουν την ευγενική πλευρά της πατρίδας, που κρύβεται μέσα στο σκοτάδι της εποχής.

Και… ας μην μας παγιδεύει η κινηματογραφική εκδοχή. Η θεατρική, μας δείχνει ότι το έργο παραμένει πεισματικά παρόν!

Ταυτότητα παράστασης

Συντελεστές

Κείμενο: Αλέκος Σακελλάριος & Χρήστος Γιαννακόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Μουσική Επιμέλεια: Γιάννης Μπέζος

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Δημόσιες Σχέσεις: Όλγα Παυλάτου

Παίζουν

Λάκης Λαζόπουλος, Παύλος Ορκόπουλος, Παρθένα Χοροζίδου, Τάσος Παλαντζίδης, Σταύρος Μαρκάλας, Κωνσταντίνος Τραφαλής, Θράσος Σταθόπουλος, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Κωνσταντίνος Γιάννης, Φαίδρα Σκλήρη, Λαζάρια Σαζεΐδου

Παραστάσεις

Από 10 Οκτωβρίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Πέμπτη στις 19:00

Παρασκευή στις 21:00

Σάββατο στις 20:30

Κυριακή στις 19:00

Εισιτήρια: more.com

Θέατρο Βέμπο

Καρόλου 18, Αθήνα