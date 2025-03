Ο Μάρκος Σεφερλής φέρνει στη σκηνή μία από τις διασημότερες κωμωδίες – μιούζικαλ παγκοσμίως, το «Tootsie the musical» σε στίχους και μουσική του David Yazbek και κείμενο του Robert Horn. Ένα έργο που οι κριτικοί της Νέας Υόρκης το αποκάλεσαν ως «το πιο αστείο νέο μιούζικαλ του Broadway» (The New York Post)!

Το «Tootsie the musical» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Cadillac Palace Theatre στο Σικάγο, τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ έλαβε 11 Υποψηφιότητες για Βραβείο Tony συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Μιούζικαλ και της Καλύτερης Μουσικής.

Λίγα λόγια για την υπόθεση

Ο Michael Dorsey, είναι ένας σπουδαίος ηθοποιός με ιδιαίτερο ταλέντο… να απολύεται από κάθε δουλειά που βρίσκει! Απελπισμένος και άνεργος, ο Michael κάνει μια τελευταία προσπάθεια να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, μεταμορφώνοντας τον εαυτό του σε γυναίκα – ηθοποιό με το όνομα Dorothy Michaels. Μια λαμπρή καριέρα ανοίγεται μπροστά του, όταν ο Michael (μεταμφιεσμένος σε Dorothy) ερωτεύεται ξαφνικά τη συμπρωταγωνίστριά του Julie Nichols.

Άραγε, θα αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, για να κερδίσει την αγαπημένη του ή θα παραμείνει «πρωταγωνίστρια του Broadway», για να συνεχίσει ν’ απολαμβάνει τα οφέλη της επιτυχίας;

Η απάντηση στη σκηνή του θεάτρου ΠΕΡΟΚΕ από το Σάββατο 22 Μαρτίου 2025.

Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν:

Μάρκος Σεφερλής: Michael Dorsey/ Dorothy Michaels

Natalia Corvington: Julie Nichols

Λίλιαν Αρχοντή: Rita Marshall

Λεωνίδας Ιορδάνου: Jeff Slater

Φανούρης Κορρές: Stan Fields

Λευτέρης Βαφειάδης: Max Van Horn

Αναστασία Χατζηθεοδωρίδου: Sandy Lester

Guest Star: Θοδωρής Ρωμανίδης: Ron Carlisle

Συμμετέχουν: Γιώργος Μάντας, Ευανθία Αμερικάνου, Σωτηρία Αλεξοπούλου, Μαρκέλλα Κουλουμπή, Ανδριάνα Ψύλλου, Ζαχαρένια Ζερβάκη, Νεφέλη Μηλιωτάκη, Βενετία Καναβέλη, Ιωάννης Μαμώλης, Κωνσταντίνος Μενούνος, Γιώργο Σέρτσας, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης

Συμμετέχει 12μελής ζωντανή ορχήστρα

Μαέστρος: Κωνσταντίνος Παγιάτης, ηλεκτρική κιθάρα: Έρικ Ιούλιος Παναγόπουλος, Γεώργιος Αϊδίνης, τρομπόνι: Ρενάτο Κιούσι, Σπυρίδων Ασημακόπουλος, ηλεκτρικό μπάσο: Αλέξανδρος Δελής, Σοφία Παπακοσμά, πλήκτρα: Χρήστος Παπαθανασίου, Δημήτρης Καματερός, πιάνο: Στέφανος Αργυρίου Σαράπας, τρομπέτα: Θεοφάνης Βερνίκος, Σπύρος Αρκούδης, ξύλινα πνευστά: Ελευθέριος Τρυφωνάς, τύμπανα: Βασίλειος Ντοροβάτας

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Μετάφραση – Διασκευή – Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής, Στέλιος Παπαδόπουλος

Χορογραφίες: Θοδωρής Πανάς

Διεύθυνση ορχήστρας: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Ώρες ταμείων:

Δευτέρα έως Τετάρτη από 11:00 – 19:00

Πέμπτη έως Σάββατο 11:00 – 22:00

Κυριακή 11:00 – 20:00

Προπώληση: More.com

Θέατρο Περοκέ

Οδυσσέως 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, Μεταξουργείο, Αθήνα