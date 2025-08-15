Η ξεκαρδιστική μαύρη κωμωδία «Χάσαμε τη Θεία Στοπ» ζωντανεύει και πάλι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε παραγωγή της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Μέθεξις και σκηνοθεσία του Χρήστου Τριπόδη.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι (αλφαβητικά): Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Βίβιαν Κοντομάρη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Ορέστης Τζιόβας και Χάρης Χιώτης.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Γκάζι τη δεκαετία του ’50. Ο Θανάσης και η Ουρανία, παγιδευμένοι στη φτώχεια και τη γκρίνια, εναποθέτουν όλες τους τις ελπίδες για μια καλύτερη ζωή στην κληρονομιά της κατάκοιτης και ετοιμοθάνατης θείας τους.

Ένας καβγάς, όμως, και μια απρόσεκτη κίνηση φέρνουν πρόωρα τον θάνατό της. Αντί για λύτρωση, το γεγονός αυτό γίνεται η σπίθα που θα οδηγήσει σε μια μεγάλη «έκρηξη».

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Οι τεθλιμμένοι συγγενείς (αλφαβητικά):

Τζένη Διαγούπη

Τζόυς Ευείδη

Βίβιαν Κοντομάρη

Νατάσσα Κοτσοβού

Γιώργος Σουξές

Ορέστης Τζιόβας

Χάρης Χιώτης

Πληροφορίες

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή

Ώρα έναρξης: 21:15Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: VIP: 22€, Ζώνη Α’: 18€, Ζώνη Β’: 15€, Ισχύουν ειδικές τιμές για: ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους: 15€ (στην A’ & Β’ Ζώνη), Γκρουπ άνω των 20 ατόμων: 15€ το άτομο

Προπώληση: more.com

Κρατήσεις:

· Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

· Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

· Στη «Μέθεξις», Τ. 2107622034

Ελληνικός Κόσμος Κέντρο Πολιτισμού

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78, τηλ. 212 254 0300