Σε λίγες μέρες από τώρα, έρχεται στους κινηματογράφους η «πιο σημαντική ταινία της δεκαετίας», όπως την έχουν χαρακτηρίσει και αυτή που έκανε το κοινό του Φεστιβάλ της Βενετίας να σηκωθεί όρθιο και επί 23 λεπτά (χρόνος-ρεκόρ) να χειροκρατάει όρθιο και με δάκρυα στα μάτια.

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», κάνει πρεμιέρα στις 4 Δεκεμβρίου και αναμένεται να «ισοπεδώσει» συναισθηματικά και το ελληνικό κοινό. Η ταινία παρουσιάζει τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στη Γάζα, μέσα από την απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης ενός 6χρονου κοριτσιού, εγκλωβισμένου στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του. Ένα συνταρακτικό θρίλερ δωματίου, που χρησιμοποιεί τα αληθινά ηχητικά της μικρής Χιντ, όπως καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου – με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ, Μπραντ Πιτ, Ρούνι Μάρα και Αλφόνσο Κουαρόν.

Σύνοψη

29 Ιανουαρίου 2024. Οι εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου λαμβάνουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ένα 6χρονο κορίτσι ζητά βοήθεια, καθώς είναι παγιδευμένο σε ένα αυτοκίνητο που δέχεται πυρά στη Γάζα. Καθώς προσπαθούν να τη κρατήσουν στη γραμμή, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να στείλουν ένα ασθενοφόρο. Το όνομά της ήταν Χιντ Ρατζάμπ.

Έγραψαν για την ταινία…

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» αποθεώνεται και από τους κριτικούς του εξωτερικού και μεγάλα διεθνή Μέσα αφήνουν διθυραμβικά σχόλια για την ταινία της Κάουτερ Μπεν Χάνια. Ενδεικτικά:

«Η πιο συγκλονιστική ταινία του Φεστιβάλ Βενετίας»-The New York Magazine

«Mια ταινία που θα σκέφτεσαι συνέχεια, μια ταινία η οποία θα ζει μαζί σου»-Vogue

«Σπουδαίο, ζωτικής σημασίας!» -Deadline

Ποια είναι η Κάουτερ Μπεν Χάνια

Τυνήσια σκηνοθέτις και σεναριογράφος, γεννημένη το 1977 στη Σίντι Μπουζίντ, γνωστή για το τολμηρό και κοινωνικά αιχμηρό έργο της. Η Κάουτερ Μπεν Χάνια σπούδασε κινηματογράφο στην Τύνιδα και στη συνέχεια στη La Fémis και στη Sorbonne στο Παρίσι, αναπτύσσοντας ένα ύφος που συνδυάζει ρεαλισμό και υβριδικές αφηγηματικές μορφές. Έγινε διεθνώς γνωστή με ταινίες όπως το Beauty and the Dogs (2017), ενώ το The Man Who Sold His Skin (2020) υπήρξε η πρώτη τυνησιακή ταινία που έφτασε στα Όσκαρ.

Το 2023 ξεχώρισε ξανά με το Four Daughters, που της χάρισε δεύτερη οσκαρική υποψηφιότητα, ενώ το 2025 βραβεύτηκε στη Βενετία με τον Αργυρό Λέοντα για το The Voice of Hind Rajab, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις σημαντικότερες σύγχρονες δημιουργούς του αραβικού και παγκόσμιου κινηματογράφου.

Σκηνοθεσία: Κάουτερ Μπεν Χάνια

Με τους: Σάτζα Κιλάνι, Μοτάζ Μαλαχίς, Κλάρα Χούρι, Άμερ Χλεχέλ

Χώρα: Γαλλία, Τυνησία

Γλώσσα: Αραβικά

Είδος: Δράμα

Έτος: 2025

Διάρκεια: 89′

Από 4 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους και σύντομα στο cinobo.com