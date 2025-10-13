Για όσους ήμασταν παιδιά τη δεκαετία του ’80, η Χάιντι υπήρξε η καλύτερη τηλεοπτική μας φίλη, η αγαπημένη ηρωίδα μας. Στην Ελλάδα η σειρά προβλήθηκε για πρώτη φορά μεταγλωττισμένη σε 52 επεισόδια – των 30 λεπτών – από τον Σεπτέμβριο του 1982 έως και τον Νοέμβριο του 1982 και οι περιπέτειές της καθήλωσαν αμέσως τους μικρούς τηλεθεατές.

Η σειρά προβλήθηκε στη συνέχεια σε επαναλήψεις, από την κρατική τηλεόραση, με αποτέλεσμα η Χάιντι να αποτελεί μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι των ξέγνοιαστων παιδικών μας χρόνων. Και τώρα, η μικρή ηρωίδα, που πρωτοσυστήθηκε στο κοινό το 1974 με τίτλο «Χάιντι, το κορίτσι των Άλπεων», επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια γλυκύτατη ιστορία όλο περιπέτεια και… βουνό, για να την αγαπήσουν και οι νέες γενιές! Τίτλος της ταινίας που θα κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου από τη Rosebud.21, είναι «Χάιντι: Η Διάσωση του Μικρού Λύγκα».

Η υπόθεση

Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, η 8χρονη Χάιντι, γνωστή για την αγάπη της για κάθε είδους περιπέτεια, απολαμβάνει την ανέμελη ζωή της με τον δύστροπο, αλλά και στοργικό παππού της, περιτριγυρισμένη από καταπράσινα βοσκοτόπια και πανύψηλες βουνοκορφές. Σε μια από τις βόλτες της, βρίσκει και σώζει έναν τραυματισμένο μικρό λύγκα από μια παγίδα που έστησε ένας πονηρός βιομήχανος, ο κύριος Σνάιτινγκερ. Η Χάιντι τον ονομάζει Πέπερ και τον περιποιείται κρυφά για να γίνει καλά. Καθώς τα παιχνιδιάρικα καμώματα του μικρού αρχίζουν να τραβούν την προσοχή των γύρω τους, η Χάιντι μαθαίνει ότι τα σχέδια του Σνάιτινγκερ για ένα καταστροφικό πριονιστήριο στην περιοχή απειλούν όχι μόνο το μικρό λυγκάκι, αλλά και ολόκληρο το οικοσύστημα του βουνού.

Παρέα με τον πιστό της φίλο, τον Πέτερ, η Χάιντι ξεκινά μέσα στη νύχτα ένα τολμηρό ταξίδι για να επιστρέψει τον Πέπερ στην οικογένειά του στη φύση πριν να είναι πολύ αργά. Στην πορεία, οπλισμένη με το θάρρος και την καλοσύνη που την χαρακτηρίζουν, αλλά και με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φιλίας, θα έρθει αντιμέτωπη με τους κινδύνους της φύσης και την απειλή της απληστίας των ανθρώπων.

Ο σκηνοθέτης Τομπίας Σβαρτς μιλά για την ταινία:

«Η ιστορία της πολυαγαπημένης Χάιντι είναι μια πραγματικά διαχρονική ιστορία, που γοητεύει γενιές και γενιές σε όλο τον κόσμο εδώ και πάνω από 100 χρόνια. Η δική μας διασκευή βασίζεται μεν στα βιβλία της Γιοχάνα Σπίρι (και όλοι οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες φυσικά αναβιώνουν), αλλά σηματοδοτεί ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο, αφού φέρνει τη Χάιντι στο σήμερα. Κεντρικό μας θέμα καθίσταται η (περιβαλλοντική) βιωσιμότητα: η αναζήτηση προηγμένων, αλλά και βιώσιμων λύσεων.

Τα βουνά δεν αποτελούν πλέον μόνο ένα σκηνικό των γεγονότων: είναι ένα οικοσύστημα που απειλείται από την απληστία και την απερίσκεπτη οικονομική ανάπτυξη. Το χωριό και οι κάτοικοί του βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, όταν ο πανούργος επιχειρηματίας Σνάιτινγκερ εμφανίζεται ως άλλος σωτήρας με την υπόσχεση να κατασκευάσει ένα πριονιστήριο για ένα καλύτερο μέλλον. Ωστόσο, η Χάιντι ανακαλύπτει ότι η ανεξέλεγκτη υλοτομία έχει ήδη οδηγήσει αλλού σε δραστική καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας, την ίδια στιγμή που βρίσκει και φροντίζει ένα μωρό λύγκα που χωρίστηκε από την οικογένειά του.

Η Χάιντι ενσαρκώνει ιδανικά την αναζήτηση της αγάπης για τον τόπο και τη λαχτάρα για τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού κόσμου, τον οποίο αισθάνεται ως σπίτι της. Ανυπομονώ να προσκαλέσω τους πιστούς θαυμαστές και τις νέες γενιές σε ένα ταξίδι στον κόσμο της Χάιντι και να «αφηγηθώ» αυτή την περιπέτεια στη μεγάλη οθόνη».

Λίγες πληροφορίες ακόμη για τη Χάιντι…

Η ιστορία της Χάιντι, με συνοδεία τον ευστοχότατο υπότιτλο «ένα βιβλίο για παιδιά και όσους αγαπούν τα παιδιά», εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1880 από την Ελβετίδα συγγραφέα Γιοχάνα Σπίρι, αρχικά σε δύο μέρη ως «Heidi: Her Years of Wandering and Learning» και «Heidi: How She Used What She Learned».

Η σειρά έκανε πρεμιέρα στην ιαπωνική τηλεόραση στις 6 Ιανουαρίου του 1974 και αποτελούνταν από 52 εβδομαδιαία επεισόδια. Στη συνέχεια προβλήθηκε μεταγλωττισμένη σε δεκάδες χώρες, εκτοξεύοντας την καριέρα των Ισάο Τακαχάτα (σκηνοθεσία) και Χαγιάο Μιγιαζάκι (σχεδιασμός χώρων-τοπίων), οι οποίοι τις επόμενες δεκαετίες θα γνώριζαν παγκόσμια φήμη για τη διασκευή κλασικών έργων της παιδικής λογοτεχνίας σε animation.

Η επιτυχία της ήταν τόσο μεγάλη, που στην Ελβετία έχουν ονομάσει μια ορεινή περιοχή «Χάιντιλαντ», δηλαδή η γη της Χάιντι και προσελκύει πολλούς τουρίστες κυρίως από την Ιαπωνία και την Κορέα, όπου έχουν την ευκαιρία να δουν το σπίτι της Χάιντι και το πανέμορφο τοπίο που περιέγραφε η Γιοχάνα Σπίρι στο βιβλίο της.

Έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες, ενώ έχει εμπνεύσει περίπου 25 κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων ταινιών και σειρών κινουμένων σχεδίων, καθώς και βίντεο γκέιμ και graphic novels, κερδίζοντας επάξια τη θέση της ως μιας από τις κλασικότερες ιστορίες της παιδικής λογοτεχνίας, με τη Χάιντι να προβάλλει ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές κι αγαπημένες ηρωίδες για γενιές και γενιές παιδιών.

Γνωρίστε τους χαρακτήρες

Χάιντι

Το πιο περιπετειώδες, καλόκαρδο και αξιαγάπητο κορίτσι! Η Χάιντι, η οποία ζει με τον αυστηρό αλλά στοργικό παππού της στις Άλπεις, έχει μια βαθιά σύνδεση με τη φύση, αλλά και απεριόριστη περιέργεια για οτιδήποτε γύρω της, με αποτέλεσμα να τραβάει στην τροχιά της όλων των λογιών ανθρώπους και ζώα. Όταν βρίσκει ένα μικρό, απροστάτευτο λύγκα και ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται ότι το σπίτι της κινδυνεύει, η μικρή Χάιντι θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει…

Πέπερ

Ένας παιχνιδιάρικος, ευάλωτος μικρός λύγκας, που χωρίστηκε από την οικογένειά του όταν πιάστηκε σε παγίδα. Η Χάιντι τον σώζει και τον φροντίζει, ενώ και οι δυο τους προσπαθούν να βρουν πού ανήκουν. Ο δεσμός τους θα αλλάξει τη ζωή και των δυο!

Παππούς

Τραχύς και αινιγματικός άνθρωπος του βουνού, ο παππούς φαίνεται να κρύβει ένα μυστηριώδες παρελθόν που τον κρατά κάπως απομονωμένο από τους υπόλοιπους χωρικούς. Πίσω από την αυστηρή και μοναχική του συμπεριφορά, όμως, κρύβεται μια βαθιά στοργική και σοφή φιγούρα, που βρίσκει λύτρωση μέσα από τη σχέση του με τη Χάιντι.

Πέτερ

Ο 13χρονος βοσκός Πέτερ είναι ο πιο στενός φίλος της Χάιντι και ο σύντροφός της σε όλες της τις περιπέτειες. Είναι ένας ανέμελος και χαρούμενος τύπος, αλλά ταυτόχρονα και πολυμήχανος και προστατευτικός. Το ήσυχο αυτό αγόρι θα σταθεί ακλόνητος σύμμαχος της Χάιντι στον αγώνα της για να σώσει τον τόπο της!

Κος. Σνάιτινγκερ

Πανούργος επιχειρηματίας που αντιπροσωπεύει την απληστία και την ανεξέλεγκτη φιλοδοξία. Θαμπώνει τους χωρικούς με το φανταχτερό ατμοκίνητο αυτοκίνητό του και τις μεγαλόπνοες υποσχέσεις προόδου, ενώ στα αλήθεια προωθεί τους καταστροφικούς του στόχους, που απειλούν ό,τι αγαπά η Χάιντι…

Σκηνοθεσία: Τομπίας Σβαρτς

Συν-σκηνοθεσία: Αϊθέα Ρόκα

Σενάριο: Ρομπ Σπράκλινγκ

Διάρκεια: 80 λεπτά

Διανομή: Rosebud .21

Μετάφραση: Κωστής Σωχωρίτης

Σκηνοθεσία: Κώστας Αποστολίδης

Χάιντι Φιλίππα Μαβιτζή

Πέτερ Μυρτώ Ναούμ

Παππούς Κώστας Αποστολίδης

Σνάιτινγκερ Βαγγέλης Χαλκιαδάκης

Μπριγκίτε Μαριλένα Λιακοπούλου

Σίζεμαν Κωνσταντίνος Στελλούδης