Ένα από τα πιο εμβληματικά τηλεοπτικά πρότζεκτ επιστρέφει, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Η ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» σε σκηνοθεσία και σενάριο του Αλέξανδρου Ρήγα κάνει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους. Με μια σύγχρονη και ευρηματική ματιά, ετοιμάζεται να κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική ποπ κουλτούρα και στην κινηματογραφική αγορά, φέρνοντας στη μεγάλη οθόνη μια μαύρη κωμωδία γεμάτη σασπένς, χιούμορ και κοινωνικό σχόλιο.

Δύο μέρη – μία ιστορία

Η ταινία αποτελείται από δύο μέρη: το Part 1 θα προβληθεί φέτος, ενώ το Part 2 αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2026, δίνοντας συνέχεια σε ένα πολυαναμενόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα.

Οι πρωταγωνίστριες

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκουμε τέσσερις σπουδαίες ηθοποιούς σε iconic ερμηνείες. Με αλφαβητική σειρά, πρόκειται για τη Βασιλική Ανδρίτσου, την Παναγιώτα Βλαντή, τη Μαρία Λεκάκη και τη Λένα Ουζουνίδου.

Η υπόθεση

Τέσσερις γυναίκες με εντελώς διαφορετικές ζωές ξαναβρίσκονται έπειτα από χρόνια, προκειμένου να τηρήσουν μια παιδική υπόσχεση: να πάρουν εκδίκηση από τον Γεράσιμο Μαντά, τον νεαρό διευθυντή του ορφανοτροφείου όπου μεγάλωσαν και ο οποίος τις κακοποιούσε.

Το σχέδιο όμως δεν εξελίσσεται όπως το φαντάστηκαν. Αντί για μια μεθοδική εκδίκηση, οι ηρωίδες παρασύρονται σε μια αλυσίδα από ανατροπές, κωμικοτραγικές καταστάσεις, παρεξηγήσεις και αποτυχημένες προσπάθειες. Με μια σκοτεινή, αλλά ταυτόχρονα κωμική ματιά, η ταινία αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, ενώ η εκδίκηση των ηρωίδων γίνεται το επίκεντρο μιας μαύρης κωμωδίας.

Μαύρη κωμωδία με κοινωνικό υπόβαθρο

Με τον χαρακτηριστικό τρόπο γραφής του Αλέξανδρου Ρήγα, η ταινία συνδυάζει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα με το χιούμορ, φωτίζοντας τις πληγές της παιδικής ηλικίας αλλά και τη δύναμη της φιλίας. Το αποτέλεσμα είναι μια μαύρη κωμωδία που αγγίζει βαθιά ανθρώπινα τραύματα, χωρίς να χάνει τον αυτοσαρκασμό και την αιχμηρή της σάτιρα.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή

Η τηλεοπτική σειρά «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή;» παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς. Η κινηματογραφική της συνέχεια έρχεται να δικαιώσει την προσμονή των θεατών, προσθέτοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία.

Από τις 13 Νοεμβρίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία που άφησε το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση και επιστρέφει τώρα κινηματογραφικά.