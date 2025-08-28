Ο Αύγουστος μάς αποχαιρετά με μια δυνατή λίστα νέων ταινιών, αλλά κι επανεκδόσεων που θα μας στείλουν στα σινεμά με την επιστροφή μας από τις διακοπές. Πρεμιέρα, λοιπόν, κάνουν οι «Ρόουζ» με την Ολίβια Κόλμαν και τον Άντι Σάμπεργκ, που περιμένουμε με ανυπομονησία, το «The Toxic Avenger», το πολυαναμενόμενο remake της ταινίας του 1984, αλλά και το ισπανικό φιλμ «Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια» που βασίζεται σε πραγματική ιστορία, αποκαλύπτοντας το αδιανόητο ψέμα, το οποίο συντάραξε την Ισπανία. Επίσης, στις επανεκδόσεις, επιστρέφει στους κινηματογράφους το αριστούργημα του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Τα Σαγόνια του καρχαρία».

Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ

Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς

Σενάριο: Τόνι ΜακΝαμάρα

Μουσική: Θίοντορ Σαπίρο

Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Άντι Σάμπεργκ, Άλισον Τζάνεϊ, Σουνίτα Μάνι, Ενκούτι Γκάτγουα, Τζέιμι Ντεμετρίου, Ζόι Τσάο, Κέιτ ΜακΚίνον

Διάρκεια: 106 λεπτά

Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, 2025

Διανομή: Feelgood

Η υπόθεση

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Ivy και Theo: επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει – καθώς η καριέρα του Theo καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Ivy απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει.

The Toxic Avenger

Σκηνοθεσία: Μέικον Μπλερ

Σενάριο: Μέικον Μπλερ

Μουσική: Γουιλ Μπλερ, Μπρουκ Μπλερ

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Ντίνκλατζ, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Τέιλορ Πέιτζ, Τζούλια Ντέιβις, Τζόνι Κόιν, Eλάιτζα Γουντ, Κέβιν Μπέικον

Διάρκεια: 103 λεπτά

Η.Π.Α., 2023

Διανομή: The Film Group

Η υπόθεση

Όταν ένας καταπιεσμένος επιστάτης, ο Γουίνστον Γκουζ, εκτίθεται σε ένα καταστροφικό τοξικό ατύχημα, μεταμορφώνεται σε μια νέα εξέλιξη ήρωα: στον The Toxic Avenger. Τώρα, ο Toxie πρέπει να αφήσει πίσω του το περιθώριο και να γίνει σωτήρας, αντιμετωπίζοντας αδίστακτους εταιρικούς ηγέτες και διεφθαρμένες δυνάμεις που απειλούν τον γιο του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Σε έναν κόσμο όπου η απληστία κυριαρχεί… η δικαιοσύνη σερβίρεται καλύτερα ραδιενεργή.

Σκηνοθεσία: Τζον Γκαράνιο, Αϊτόρ Αρεγκί

Σενάριο: Αϊτόρ Αρεγκί, Τζον Γκαράνιο, Χόρχε Γκιλ Μουνάρριθ, Χοσέ Μαρί Γκοενάγκα

Μουσική: Αραζάνζου Καλέχα

Πρωταγωνιστούν: Εντουάρντ Φερνάντεθ, Ναταλί Πόθα

Διάρκεια: 101 λεπτά

Ισπανία, 2024

Διανομή: Weird Wave

Η υπόθεση

Η πολυβραβευμένη αυτή ισπανική ταινία αποκαλύπτει το αδιανόητο ψέμα του Ενρίκ Μάρκο, ενός Ισπανού συνδικαλιστή (υπαρκτού προσώπου) που ισχυρίστηκε ότι επέζησε από ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, υπηρετώντας μάλιστα ως πρόεδρος της ισπανικής ένωσης θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Ο χαρισματικός αυτός άνθρωπος, επί χρόνια, κατάφερε να πείσει τα ΜΜΕ, τους επιζώντες, την κυβέρνηση, ακόμη και την ίδια την οικογένειά του, ότι υπήρξε και ο ίδιος εκτοπισμένος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, κερδίζοντας φήμη και συμπάθεια.

Afterburn: Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου

Σκηνοθεσία: Τζέι Τζέι Πέρι

Σενάριο: Ματ Τζόνσον, ΝιμρόντAνταλ

Μουσική: Ρόκε Μπάνιος

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Oλγκα Κιριλένκο, Κρίστοφερ Χίβιου

Η.Π.Α., 2025

Διανομή: Spentzos Film

Η υπόθεση

Δέκα χρόνια αφότου μια ηλιακή έκλαμψη εξαφάνισε την τεχνολογία σε όλο τον κόσμο, ο πρώην στρατιώτης Jake περιπλανιέται σε έναν επικίνδυνο νέο κόσμο και εργάζεται ως κυνηγός θησαυρών όταν αναλαμβάνει να βρει την κάποτε γνωστή Μόνα Λίζα, για έναν ισχυρό πελάτη.

Τα Σαγόνια του Καρχαρία

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Σενάριο: Πίτερ Μπέντσλεϊ, Καρλ Γκότλεμπ

Μουσική: Τζον Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: Ρόι Σάιντερ, Ρόμπερτ Σο, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Λορέιν Γκάρι

Διάρκεια: 124 λεπτά

ΗΠΑ, 1975

Διανομή: Tulip Entertainment

Η υπόθεση

Όταν ένας αιμοδιψής καρχαρίας εξαπολύει δολοφονικό χάος σε μια παραλιακή κοινότητα, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, τότε θα αναλάβουν να κυνηγήσουν το θηρίο ο τοπικός σερίφης, ένας υδροβιολόγος και ένας παλιός θαλασσοπόρος.

Η Πέπη, η Λούσι, η Μπομ και τ’ άλλα κορίτσια

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Μουσική: Alaska y Los Pegamoides

Πρωταγωνιστούν: Κάρμεν Μάουρα, Εύα Σίβα, Αλάσκα

Διάρκεια: 81 λεπτά

Ισπανία, 1980

Διανομή: New Star

Η υπόθεση

Η Πέπι, μια ανεξάρτητη γυναίκα, καλλιεργεί χασίς στο μπαλκόνι της. Όταν την ανακαλύπτει ένας αστυνομικός και τη βιάζει, σχεδιάζει εκδίκηση μέσω της συζύγου του, Λούσι – μια υποταγμένη νοικοκυρά. Με τη βοήθεια της πανκ τραγουδίστριας Μπομ, η Λούσι μεταμορφώνεται σε λεσβιακό μέλος μιας δυνατής πρώιμης γυναικείας κοινότητας και το σενάριο κορυφώνεται με ένα απολαυστικό φινάλε φιλίας μεταξύ Πέπι και Μπομ.

Η Γεύση του Κερασιού

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι

Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι

Πρωταγωνιστούν: Χομαγιούν Ερσάντι, Αμπντολραχμάν Μπαγκερί, Αφσίν Χορσίντ Μπαχτιάρι, Σαφάρ Αλί Μοραντί, Μιρ Χοσεΐν Νουρί

Διάρκεια: 99 λεπτά

Ιράν, 1997

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Ο κύριος Μπαντί οδηγεί το φορτηγό του: αναζητά κάποιον, πρόθυμο να τον θάψει κάτω από μια κερασιά, τώρα που εκείνος είναι αποφασισμένος ν’ αυτοκτονήσει.