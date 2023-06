Σε μια εξαιρετικά σπάνια κίνηση, όπως γράφει το Lordoftheseries.gr, προχωρά η Warner Bros. Discovery καθώς εξετάζει την προσφορά ορισμένων τίτλων από τη βιβλιοθήκη του HBO στον ανταγωνιστή Netflix.

Σύμφωνα με πηγές, πρόκειται για μια οικονομική κίνηση. Αν και πολλά στελέχη δήλωσαν την δυσαρέσκειά τους, οι οικονομικές σκέψεις της εταιρείας επικράτησαν.

Οι εσωτερικοί πηγές υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να μην προχωρήσει. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στη στρατηγική στον τομέα των πληρωμένων προγραμμάτων.

Ο CEO της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, έχει δείξει από την αρχή της θητείας του ότι είναι πρόθυμος να αποκτήσει άδειες χρήσης περιεχομένου και να το παραχωρήσει για να ενισχύσει την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Νωρίτερα φέτος, η Warner Bros. Discovery προχώρησε στη διανομή τίτλων όπως το Westworld σε δωρεάν πλατφόρμες ροής όπως το Roku και το Tubi.

Το Insecure έκανε την πρεμιέρα του σε καλωδιακό κανάλι που ανήκει στην Warner Bros. Discovery, το OWN, νωρίτερα φέτος, όπου αποτελεί μια σπάνια κίνηση για μια σειρά του HBO να προβληθεί σε βασικό καλωδιακό κανάλι.

Το HBO είχε πραγματοποιήσει μια μεγάλη προσπάθεια στην εκτός δικτύου συνδρομητική τηλεόραση πριν από περίπου δέκα χρόνια, όταν πούλησε επεξεργασμένες εκδόσεις των σειρών Sex and the City στο TBS (και αργότερα στο E!/Style), του Curb Your Enthusiasm στο TV Guide Channel, του Entourage στο Spike, καθώς και των The Sopranos στο A&E με ένα συμφωνημένο ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2014, το HBO έκανε συμφωνία με το Amazon Prime Video για την άδεια χρήσης σειρών όπως οι The Sopranos, Deadwood, Six Feet Under και The Wire. Ωστόσο, αυτή η συμφωνία έγινε πριν το Amazon γίνει ανταγωνιστής στον τομέα των πρωτότυπων περιεχομένων.

Αυτό συμβαίνει ενώ ο Zaslav προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για την εκμετάλλευση της βιβλιοθήκης της εταιρείας, ενώ συνεχίζει το πλάνο μείωσης των δαπανών σε όλη την εταιρεία.

Η κίνηση αυτή ενδεχομένως να προκαλέσει έκπληξη σε ολόκληρο τον κλάδο. Έχουμε διανύσει μακρύ δρόμο από τότε που ο τότε διευθύνων σύμβουλος της Time Warner, Jeff Bewkes, υποτιμούσε το Netflix. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η ελπίδα ότι η προβολή των σειρών του HBO στο Netflix θα τους προσφέρει επιπλέον έκθεση και θα φτάσουν σε νέο παγκόσμιο κοινό.

Πάντως το Netflix και το HBO/Warner Bros. Discovery αρνήθηκαν να σχολιάσουν το θέμα.