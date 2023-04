Η πλατφόρμα του Peacock έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για τη νέα του σειρά, η οποία βασίζεται στον κόσμο του John Wick και έχει τον τίτλο “The Continental: From the World of John Wick“.

Σύμφωνα με το Lordoftheseries.gr πρόκειται για μία prequel σειρά, που θα διαδραματίζεται στα 70’s και που θα εστιάζει στον νεαρό Winston Scott, χαρακτήρα που είδαμε στις ταινίες να τον υποδύεται ο Ian McShane.

Τα πάντα θα περιστρέφονται γύρω από το περίφημο ξενοδοχείο Continental, ένα κρησφύγετο στη Νέα Υόρκη για όλους του μαφιόζους του κόσμου, όπου παύονται όλες οι “εχθροπραξίες”. Η σειρά θα έχει 3 επεισόδια των 90 λεπτών και θα κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Στο cast θα δούμε τον Mel Gibson, τον Colin Woodell, τον Peter Greene και την Katie McGrath, μεταξύ άλλων.