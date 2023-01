Το φως της δημοσιότητας είδαν πλάνα από την ταινία του Gran Turismo που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2023, κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης έκθεσης τεχνολογίας CES 2023.

Το Sneak Peek βίντεο συνολικής διάρκειας ενός λεπτού περιλαμβάνει τόσο υλικό από την ταινία όσο και δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές που μιλάνε για το όλο εγχείρημα της προσαρμογής του θρυλικού racing franchise του PlayStation.

Όπως φαίνεται και όπως επισημαίνει και ο Orlando Bloom, η ταινία είναι μια μεγάλη παραγωγή με έντονη δράση που προορίζεται για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Φυσικά, δε λείπει και το συναίσθημα και το δράμα, ενώ τα πράγματα εκτός των αγώνων θα περιπλέκει ένα «love story».

Οι ηθοποιοί που θα παίξουν

Στο Gran Turismo θα πρωταγωνιστεί ο Archie Madekwe, έχοντας στο πλευρό του τον David Harbour του Stranger Things και τον Orlando Bloom των The Lord of the Rings. Το υπόλοιπο καστ πλαισιώνουν οι Darren Barnett, Djimon Hounsou, Geri Halliwell-Horner, Daniel Puig, Josha Stradowski, Thomas Kretschman και άλλοι.

Η κινηματογραφική μεταφορά είναι σε σκηνοθεσία του Neill Blomkamp, γνωστού για τα «District 9» και «Elysium», σε σενάριο των Jason Hall (American Sniper) και Zach Baylin (King Richard). Παραγωγός στην ταινία είναι και ο δημιουργός των Gran Turismo και επικεφαλής της Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi.

Το σενάριο

Βασισμένη σε αληθινή ιστορία, η ταινία Gran Turismo θα είναι η «απόλυτη αφήγηση» μιας ευχής που έγινε πραγματικότητα, όταν ένας έφηβος παίκτης του Gran Turismo που χάρη στις δεξιότητές του στο παιχνίδι κέρδισε μια σειρά από διαγωνισμούς της Nissan, καταφέρνει στη συνέχεια να γίνει και πραγματικός επαγγελματίας οδηγός αγώνων.