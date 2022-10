To MadWalk 2022 by Serkova – The Fashion Music Project, θα ενώσει τη μόδα με τη μουσική για 11η συνεχόμενη χρονιά, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, στο TAE KWON DO, παρουσία κοινού.



Ο μοναδικός θεσμός στη χώρα που ενώνει με κύρος τη μουσική με τη μόδα, με παρουσιάστρια-έκπληξη που θα ανακοινωθεί σύντομα, επιφυλάσσει ξεχωριστά κι εντυπωσιακά catwalks & performances από αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και εντυπωσιακές δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands!

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική προβολή και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Κατά τη διάρκεια του MadWalk 2022 by Serkova θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μεγάλος Χορηγός του event η Serkova!

