Η αναμονή έφτασε στο τέλος της και μια από τις πιο αναμενόμενες πρεμιέρες του 2022 προγραμματίστηκε. Φυσικά, αυτή η πρεμιέρα δεν είναι άλλη από το Prequel του Game of Thrones. Το hype γύρω από το House of The Dragon είναι τρομερό με την σειρά να σημειώνει τρομερά νούμερα τηλεθέασης και να αφήνει τους Fans του George R.R. Martin πάνω από ευχαριστημένους.

Αμέσως μετά την πρεμιέρα της η σειρά ανανεώθηκε για 2η σεζόν από το HBO που γοργά προχωρά στην παραγωγή της συνέχειας.

Σύμφωνα με μια Ισπανική εφημερίδα και όπως αναμεταδίδει το lordoftheseries.gr η σειρά θα επιστρέψει στο Càceres την άνοιξη, στην πόλη διαδραματίζονται τα σκηνικά που συμβαίνουν στο King’s Landing.

Το συνεργείο της σειράς θα βρίσκεται εκεί από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2023 όπου θα πραγματοποιούνται γυρίσματα. Η σειρά βρίσκεται αυτήν την στιγμή στο 7ο της επεισόδιο και μένουν αλλά 2 επεισόδια μέχρι την ολοκλήρωση της 1ης σεζόν.