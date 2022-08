Χρονιά της φωτιάς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το 2022. Και αν όχι της φωτιάς, τότε σίγουρα χρονιά των δράκων.

Η φωτιά θα κυριαρχήσει μας έλεγαν τα trailer για το House of The Dragon, το πολυαναμενόμενο prequel Spinoff του Game of Thrones και το HBO φοράει επίσημα το στέμμα του για το 2022.

Η πρεμιέρα της σειράς σημείωσε ιστορική επιτυχία για το δίκτυο που κατέγραψε την μεγαλύτερη τηλεοπτική του πρεμιέρα με 9.9 εκατομμύρια.

Το μακρινό 2011 το Game of Thrones, όπως αναφέρει το lordoftheseries.gr είχε κάνει άνοιγμα με 4,2 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Το House of The Dragon σπάει ακόμη ένα ρεκόρ σημειώνοντας 2,6 εκατομμύρια προβολών το πρώτο εξάωρο της κυκλοφορίας του τοποθετώντας το στην 1η θέση ανάμεσα στις Streaming υπηρεσίες. Την θέση μέχρι τώρα κράταγε η 4η σεζόν του Stranger Things του Netflix με 1,2 εκατομμύρια. Βλέπεται η διαφορά είναι τεράστια και εδώ. Να σημειώσουμε επίσης πως το HBO Max τα βρήκε σκούρα με την εφαρμογή να εμφανίζει προβλήματα εξαιτίας της «υπερφόρτωσης» που έγινε για την σειρά. Η επιτυχία του House of The Dragon φαίνεται να είναι εξασφαλισμένη ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για το HBO θα είναι να καταφέρει να διατηρήσει τους τηλεθεατές και σταδιακά να τους αυξήσει.

Φαίνεται πως οι δυσαρεστημένοι Fans του Game of Thrones δεν τηρούν τις απειλές τους και επιστρέφουν στον κόσμο του Westeros!