Οι λάτρεις του Game of Thrones σίγουρα περιμένουν με μεγάλη αγωνία την συγκεκριμένη σειρά. Τώρα, η στιγμή που η αγωνία τους φτάνει στο τέλος της, έφτασε καθώς η πρεμιέρα του House of the Dragon είναι γεγονός.

Η επιστροφή στο Westeros είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα ξυπνήσει αναμνήσεις ενώ για για όσους τώρα αρχίζουν να γνωρίζουν τον πλούσιο φανταστικό κόσμο του Martin, το House of the Dragon βασίζεται σε ορισμένα μέρη του βιβλίου του Martin με τίτλο Φωτιά και Αίμα, ένα βιβλίο γεμάτο δράκους, πολιτικές και ίντριγκες καθώς ο οίκος Targaryen παλεύει με τον χειρότερο εχθρό του, τον ίδιο του τον εαυτό.

Spoilers

Ένας αποτελεσματικός πρόλογος

Η σειρά ξεκινά με μία εισαγωγή-αφήγηση η οποία μας τοποθετεί και χρονολογικά στα γεγονότα της σειράς κάνοντας παράλληλα και μία μικρή αναφορά στην αγαπημένη μας Daenerys Targaryen από το Game of Thrones. Βρισκόμαστε 100 και κάτι χρόνια μετά την άφιξη του Aegon του Κατακτητή στο Westeros όταν ο βασιλιάς του Westeros είναι ο Jaehaerys o Α’. Βρισκόμενος προς τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του και έχοντας χάσει και τα παιδιά του, ο Jaehaerys καλεί το Μεγάλο Συμβούλιο και τους Άρχοντες του Westeros προκειμένου να ψηφίσουν τον/την διάδοχο του. Την μεγαλύτερη διεκδίκησή για την διαδοχή την είχαν 2 από τα εγγόνια του Jahaerys, η Rhaenys και ο Viserys και εντέλει οι άρχοντες του Westeros επέλεξαν τον Viserys ως τον νέο βασιλιά.

Ο πρόλογος χωρίς το intro της σειράς και σε συνδυασμό με την αφήγηση των Emma D’Arcy (θα υποδυθεί την ενήλικη Rhaenyra από τα επεισόδια 6-10 και για το υπόλοιπο της σειράς) ήταν θα έλεγα ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εισάγει τους νέους φαν αλλά και τους ήδη γνώριμους στην ιστορία των Targaryen αλλά παράλληλα θα λέγαμε μας δίνει και τα πρώτα δείγματα πως το ζήτημα της διαδοχής κάθε άλλο παρά λήξαν θεωρείται.

Η εισαγωγή των «παικτών»

Και κάπου εδώ αρχίζουμε σιγά σιγά να γνωρίζουμε τους «παίκτες» του νέου παιχνιδιού που φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν. Το πρωτότοκο παιδί του Viserys, Rhaenyra, η οποία κάνει μία εντυπωσιακή είσοδος θα λέγαμε με τον δράκος της Syrax και για την οποία μαθαίνουμε ότι προτιμά να ακολουθήσει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτόν που θέλει να της επιβάλει η κοινωνία της εποχής. Ο Viserys Α΄ μπορεί να είναι βασιλιάς αλλά πολύ γρήγορα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε πως ίσως να μην έχει γερό στομάχι γι’ αυτό τον ρόλο καθώς δυσκολεύεται να πάρει ορισμένες αποφάσεις όπως για παράδειγμα να ορίσει αρχικά έναν διάδοχο.

Ο Daemon Targaryen, ο αδερφός του Viserys είναι ο επαναστάτης της οικογένειας, ο οποίος παρόλο που δείχνει ένα σκληρό πρόσωπο και μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν όντως οι θεοί έστριψαν ένα νόμισμα όταν γεννήθηκε, φαίνεται από την άλλη πλευρά πως η οικογένεια είναι κάτι σημαντικό γι’ αυτόν παρά την περίπλοκη σχέση του με τον Viserys. Και ερχόμαστε τώρα στον νυφίτσα όπως θα τον αποκαλώ από το πρώτο και μόλις επεισόδιο, Otto Hightower, ο οποίος για όσους έχετε δει και το GOT σίγουρα θα σας θυμίζει έναν συνδυασμό του Varys λόγω των κατασκόπων αλλά και του Tywin αλλά και της σχέσης του με την κόρη του Alicent αλλά και με τον βασιλιά!

Tα «πεδία της μάχης»

Και ερχόμαστε τώρα ίσως στο πιο σοκαριστικό μέρος του επεισοδίου, κατά το οποίο η ερμηνεία της Sian Brooke ως Aemma Arryn, εγκυμονούσα σύζυγος του βασιλιά Viserys ήταν πραγματικά καθηλωτική και με έκανε να δακρύσω. Μέσα σε μία εναλλαγή μεταξύ του πεδίου μάχης, στο οποίο διαδραματίζεται το τουρνουά με διάφορους ιππότες αλλά και στο «πεδίο μάχης» που όπως είχε δηλώσει νωρίτερα στο επεισόδιο η Aemma Arryn είναι η στιγμή της γέννας για τις γυναίκες. βλέπουμε τις επιπλοκές που αντιμετωπίζει η Aemma κατά την διάρκεια της γέννας της με αποτέλεσμα ο Viserys να πρέπει να πάρει μία δύσκολη απόφαση να σώσει τον διάδοχο του ή να αφήσει και τους δύο να πεθαίνουν. Μπορεί η Aemma Arryn να είχε μόνο 2 σειρές στο βιβλίο του Μαρτιν, ο τρόπος όμως με τον οποίο ανέπτυξαν τον χαρακτήρα στην σειρά, μας αποδεικνύει πως και οι δευτερεύοντες χαρακτήρες ήρθαν για να αφήσουν το στίγμα τους!

Ο θάνατος της συζύγου είναι η πρώτη μεγάλη απώλεια της σειράς αλλά πολύ γρήγορα ο Viserys χάνει και τον νεογέννητο γιο του με αποτέλεσμα το θέμα της διαδοχής να επανέρχεται στο προσκήνιο. Ύστερα από μερικές έντονες συζητήσεις του μικρού συμβουλίου, ο Viserys αποφασίζει να ονομάσει ως διάδοχο του θρόνου την κόρη του Rhaenyra αντί του αδερφού του κάτι το οποίο δεν βρίσκει ορισμένους σύμφωνους (αρχίσανε τα όργανα!). Το κίνητρο αυτής της απόφασης δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, αν δηλαδή το έκανε καθαρά επειδή είχε τύψεις με την εμμονή του να αποκτήσει αρσενικό διάδοχο κάτι που κόστισε την ζωή της γυναίκας του εντέλει ή αν όντως επιτέλους βλέπει στο πρόσωπο της Rhaenyra μία ικανή μελλοντική βασίλισσα!

Το μεγάλο μυστικό

Και σαν μην έφτανε το βάρος και η ευθύνη που πέφτει στους ώμους της Rhaenyra με την επίσημη ανακοίνωση ως διαδόχου του θρόνου, ο Viserys της εκμυστηρεύεται ένα σκοτεινό μυστικό, το οποίο βρήκα αρκετά ενδιαφέρον αν και δεν είναι μέρος του βιβλίου αλλά αποτελεί σύνδεση με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκατοντάδες χρόνια μετά κατά την διάρκεια των γεγονότων του GOT. Η απειλή των White Walkers είναι όπως φαίνεται ένα προφητικό όνειρο του Αίγκον του Κατακτητή και ίσως και ο λόγος που προσπάθησε να ενώσει τα 7 βασίλεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή. Η Rhaenyra φαίνεται πως δεν έχει ιδέα που μπλέκει και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το βλέπει σαν καθήκον να ενώσει τα βασίλεια λόγω αυτής της προφητείας ή αν πολύ απλά θέλει την εξουσία!

Η άποψη του lordoftheseries.gr

Σκοτεινό, καθηλωτικό και γεμάτο νοσταλγία ήταν το πρώτο επεισόδιο της σειράς, το οποίο σίγουρα θέτει τον πήχη πολύ ψηλά! Το επεισόδιο κάνει μία εξαιρετική εισαγωγή στον οίκο Targaryen υπενθυμίζοντας μας για όσους έχετε δει GOT, ότι οι φήμες για την τρέλα που κουβαλάν οι Targaryen μπορεί να είναι η αρχή της καταστροφής τους. Όπως αναφέρεται και στην σειρά ο χειρότερος εχθρός των Targaryen είναι ο ίδιος τους ο εαυτός και το επεισόδιο νομίζω μας δίνει μία μικρή γεύση απ’ αυτό.

Όσον αφορά την σκηνοθεσία της σειράς ήταν εξαιρετική από το πρώτο και μόλις λεπτό, τα ειδικά εφέ με τους δράκους αναβαθμισμένα σε σχέση με το GOT, η μουσική του Djawadi μας θύμισε γιατί έχει μείνει στην ιστορία η μουσική του GOT, σε αυτή την περίπτωση κατάφερε να συνδυάσει μουσικά κομμάτια πολύ γνωστά με από το GOT φέρνοντας παράλληλα και νέα ακούσματα στα αυτιά μας.

Ενδυματολογικά, τα κοστούμια μέχρι και το στέμμα του Viserys είναι αρκετά λεπτομερή και σίγουρα συμβάλλουν εξαιρετικά στην παρουσίαση της περιόδου της ακμής της δυναστεία των Targaryen. Σε έναν κόσμο όπου η δύναμη και η εξουσία είναι το παν, οι Targaryen καλούνται να αποδείξουν αν οι δράκοι είναι αρκετοί για να τους κρατήσουν στην εξουσία.

Μπορεί να είναι μόλις το 1ο επεισόδιο, η σειρά όμως παραμένει αρκετά πιστή στο αρχικό υλικό που είναι το βιβλίο του Martin, παράλληλα όμως επεκτείνεται για εκπλήξει ακόμη για όσους έχουν διαβάσει το βιβλίο (προσωπικα μπορώ να πω ότι μου άρεσαν οι αλλαγές αυτές).

Τέλος ερμηνευτικά οι ηθοποιοί ήταν εξαιρετικοί από δευτευρεοντες χαρακτήρες όπως η Aemma Arryn μέχρι και τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες της σειράς όπως για παράδειγα Matt Smith και Milly Alcock, στους ρόλους του Daemon και τη Rhaenyra αντίστοιχα.