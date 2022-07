Λίγες μέρες έχουν μείνει μέχρι την πρεμιέρα του House of the Dragon στο δίκτυο HBO. Η πρεμιέρα της σειράς απέχει ένα μήνα και κάτι αφού έχει προγραμματιστεί για τις 21 Αυγούστου και γι’ αυτό το EW φρόντισε να δώσει ένα απολαυστικό και χορταστικό δείγμα στους τηλεθεατές από τους κεντρικούς χαρακτήρες της σειράς.

Οι νέες φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι οποίες δημοσιεύονται στο lordoftheseries.gr έχουν στο επίκεντρο τους το πορφυρό των Targaryen, ο οποίος φυσικά είναι και ο κεντρικός άξονας της spin-off σειράς του Game of Thrones.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις φωτογραφίες:

Η όχι και τόσο αγαπημένη οικογένεια των Targaryens: Το HBO μας ταξιδεύει 200 χρόνια πριν τα γεγονότα του Game of Thrones, σε μία εποχή που οι Targaryens κυβερνούν το Westeros. Όλα κυλούν ομαλά μέχρι να ξεσπάσει ο εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα τους για τη διαδοχή στον Iron Throne.

Πρίγκιπας Daemon Targaryen: Ένας από τις πιο εκρηκτικούς αλλά και καλύτερους μαχητές στην οικογένεια των Targaryens, ο Daemon Targaryen, τον οποίο υποδύεται ο Matt Smith. Είναι ο Lord Commander του Small Council του King’s Landing, «πιλοτάρει» τον δράκο του, Caraxes, και έχει ως έμπιστη φίλη του την Mysaria (Sonoya Mizuno), μία εκδιδόμενη στον τοπικό οίκο ανοχής. Συχνά θα αλλάξει «πλευρές» στη μάχη του θρόνου, την ώρα που πάντα θα είναι και ο ίδιος διάδοχος σε αυτόν.

Πριγκίπισσα Rhaenyra Targaryen: Κατά τους δημιουργούς της σειράς είναι ο πιο σημαντικός χαρακτήρας. Η Emma D’Arcy θα ενσαρκώσει την Πριγκίπισσα Rhaenyra, που από μικρή άρχισε να κουμαντάρει τον δράκο της, Syrax. Ο πατέρας της, Βασιλιάς Viserys I την ονομάζει ως την επόμενη διοικήτρια του Westeros, όμως τα πράγματα περιπλέκονται όταν εμφανίζεται ένας άντρας διάδοχος, γιος του Βασιλιά.

Βασιλιάς Viserys I Targaryen: Καμία σχέση με τον Viserys που ακούγαμε από το Game of Thrones. Ο Viserys ο Πρώτος, που θα τον ενσαρκώσει ο Paddy Considine, βοήθησε στη διατήρηση της ειρήνης στο Westeros που διήρκησε πάνω από 70 χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να προσβάλει τον απέναντι του και πόσο μάλλον την οικογένεια του.

Οίκος Hightower (Otto-Alicent): Δύο εξόχως σημαντικοί χαρακτήρες της σειράς είναι ο Otto και η Alicent Hightower. Ανήκουν σε έναν από τους παλαιότερους και πλουσιότερους Οίκους στο Westeros, κάτω φυσικά από τους Targaryens. Ο Otto (Rhys Ifans) υπηρετεί ως Hand of the King, μία θέση που κατέχει για πολλά χρόνια και με πολλούς βασιλιάδες. Φέρνει λίγο από Littlefinger, από την άποψη πως ξέρει τα πάντα για το παρασκήνιο.

Η κόρη του, Alicent (Olivia Cooke), είναι από τις πιο ελκυστικές γυναίκες στο Westeros. Μεταξύ εκείνης και της Rhaenyra, με την οποία ήταν φίλες σε μικρή ηλικία, θα ξεκινήσουν οι έριδες που θα φέρουν τον εμφύλιο.

Οίκος Velaryon (Corlys-Rhaenys): Οι ναυτικοί του Οίκου Velaryon θεωρούνται ένας από τους αρχαιότερους Οίκους του Westeros. Ο Λόρδος Corlys Velaryon (Steve Toussaint) προσέφερε μεγάλο πλούτο στον Οίκο του, καθώς έχει ταξιδέψει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, φέρνοντας πίσω μπόλικους θησαυρούς. Κανείς δεν θέλει να μπλέξει μαζί του και έτσι οι Targaryens τον θέλουν στο πλευρό τους. Με τους Targaryens έχουν δυνατή σχέση, καθώς εκείνοι διοικούν την θάλασσα και οι Targaryens τον ουρανό.

Η Rhaenys (Eve Best) ή αλλιώς «the Queen Who Never Was» θα μπορούσε να είναι εκείνη η Βασίλισσα του Westeros λόγω μεγαλύτερου δικαιώματος στον θρόνο, αλλά αντιθέτως, απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκα, ο τίτλος του βασιλιά πήγε στον ξάδερφό της, Viserys I.

Το Μεγάλο Συμβούλιο του Harrenhal: Οι πρώτοι «σπόροι» του μεγάλου εμφυλίου ανάμεσα στους Targaryens φυτεύτηκαν στο συμβούλιο του Harrenhal. Όσο ο Βασιλιάς Jaehaerys Targaryen (Michael Carter) πλησίαζε προς το τέλος της ζωής του, οι υποψήφιοι διάδοχοι του ήταν πολλοί. Έτσι, συστάθηκε ένα συμβούλιο για να αποφασιστεί η διαδοχή του.

Rhaenyra-Alicent: Τα γεγονότα της σειράς διαδραματίζονται κλιμακωτά, καθώς θα δούμε τους βασικούς χαρακτήρες αρχικά σε μία νεαρή μορφή τους. Κάπως έτσι θα γνωρίσουμε την Rhaernyra (Milly Alcock) και την Alicent (Emily Carey) ως έφηβες και κολλητές μεταξύ τους. Στο μέλλον, όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα πράγματα θα αλλάξουν μεταξύ τους.

Ο Θρόνος: Ο Iron Throne είναι αρκετά διαφορετικός απ’ ότι στο Game of Thrones. Είναι πιο κοντά στο πως τον φαντάστηκε ο George R.R. Martin στα βιβλία του περιγράφοντας τον ως ένα σύμβολο νίκης σφυρηλατημένο από τα ξίφη των ηττημένων εχθρών του Aegon the Conqueror. Η μικρή Rhaenyra στέκεται μπροστά από τον Θρόνο και τον πατέρα της, Viserys, ξέροντας πως κάποια στιγμή θα καθίσει σε αυτόν. Ίσως και όχι…