Χωρίς ζωντανή μετάδοση, διασημότητες να χειροκροτούν τις νίκες τους ή των άλλων, πετυχημένα (ή όχι και τόσο) αστεία των παρουσιαστών, εντελώς άσκοπες παραστάσεις, παρουσίες στο αντίστοιχο κόκκινο χαλί που ξεχώρισαν για την καλαισθησία τους ή για την εκκεντρικότητά τους. Ο κορονοϊός, για άλλη μία χρονιά επηρέασε τις τελετές πασίγνωστων βραβείων. Τα Golden Globes 2022 (Χρυσές Σφαίρες) έγιναν, έστω και μέσω Twitter και ο λευκός καπνός των νικητών βγήκε.

Παρά το σκάνδαλο σχετικά με την έλλειψη διαφορετικότητας, η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ ανακοίνωσε τους νικητές για τα καλύτερα της περασμένης χρονιάς στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας για την Ελλάδα).

«Τα πράγματα μπορεί να φαίνονται λίγο διαφορετικά φέτος», έγραφε ένα πολύ συγκρατημένο tweet από τον επίσημο λογαριασμό των Χρυσών Σφαιρών καθώς ξεκίνησε η «ιδιωτική» τελετή στο Beverly Hills της Καλιφόρνια.

Golden Globes 2022: Οι μεγάλοι νικητές και η πρώτη τρανς ηθοποιός που κερδίζει

Οι ταινίες, «The Power of the Dog» και «West Side Story» κέρδισαν τις κορυφαίες διακρίσεις για τη βραδιά, κερδίζοντας το βραβείο για την καλύτερη δραματική ταινία και μιούζικαλ ή κωμωδία, αντίστοιχα. Η Νικόλ Κίντμαν («Being the Ricardos») και ο Γουίλ Σμιθ («King Richard») κέρδισαν το βραβείο για την Καλύτερη Γυναικεία και Ανδρική Ερμηνεία στην κατηγορία Δράμα ενώ η Ρέιτσελ Ζέγκλερ («West Side Story») και ο Άντριου Γκάρφιλντ («Tick, Tick… ​​BOOM!») κέρδισαν στις αντίστοιχες κατηγορίες για μιούζικαλ ή κωμωδία.

Όσον αφορά την τηλεόραση, το «Hacks» και η πρωταγωνίστρια Τζιν Σμαρτ κέρδισαν στην κατηγορία για την Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά, Μιούζικαλ ή Κωμωδία και στην Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία, ενώ ο Τζέισον Σουντέικις κέρδισε για το «Ted Lasso» το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε μιούζικαλ ή κωμική Σειρά.

Στην κατηγορία του δράματος, το «Succession» κέρδισε την Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά ενώ ο πρωταγωνιστής του Τζέρεμι Στρονγκ πήρε τη νίκη για την εμφάνισή του. Η Μικαέλα Τζέι Ροντρίγκεζ έγραψε ιστορία ως η πρώτη τρανς ηθοποιός που κέρδισε ποτέ Χρυσή Σφαίρα για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά του Netflix «Pose».

Τα κυριότερα βραβεία της βραδιάς

Κινηματογράφος

Καλύτερη Δραματική Ταινία: The Power of the Dog

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία: West Side Story

Καλύτερη Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία: Νικόλ Κίντμαν, Being the Ricardos

Καλύτερος Ηθοποιός σε δραματική Ταινία: Γουίλ Σμιθ, Ο Βασιλιάς Ρίτσαρντ

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Ρέιτσελ Ζέγκλερ, West Side Story

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Άντριου Γκάρφλιντ Tick, Tick… BOOM!

Καλύτερης Σκηνοθεσίας: Τζέιν Καμπιόν, The Power of the Dog

Καλύτερο Σενάριο: Κένεθ Μπράνα, Belfast

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά: Succession

Καλύτερη τηλεοπτική σειρά Μιούζικαλ ή Κωμωδία: Hacks

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία: The Underground Railroad

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεοπτική ταινία: Κέιτ Γουίνσλετ, Mare of Easttown

Καλύτερος Ηθοποιός σε Τηλεοπτική ταινία: Μάικλ Κίτον Michael Dopesick

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία ηθοποιού σε δραματική τηλεοπτική σειρά: Μικαέλα Τζέι Ροντρίγκεζ, Pose

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία ηθοποιού σε δραματική τηλεοπτική σειρά: Τζέρεμι Στρογνκ, Succession

Καλύτερη γυναικεία ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά μιούζικαλ ή κωμωδία: Τζιν Σμαρτ, Hacks

Καλύτερη ανδρική ερμηνεία σε τηλεοπτική σειρά μιούζικαλ ή κωμωδία: Τζέισον Σουντέικις, Ted Lasso