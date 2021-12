Τους κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής «μπλόκαραν» οι θαυμαστές του Spider-Man, καταρρίπτοντας το ρεκόρ πρεμιέρας σε Σαββατοκύριακο, ειδικά για μια ταινία που κυκλοφόρησε εν μέσω πανδημίας.

Το “Spider-Man: No Way Home” απέφερε 253 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά στο ντεμπούτο του, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Sony Group. Η ταινία, που έγινε σε συνδυασμό με το τμήμα Marvel της Walt Disney Co., κατέγραψε την τρίτη υψηλότερη πρεμιέρα όλων των εποχών, ξεπερνώντας την πρόβλεψη του Boxoffice Pro για 224 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και τις προβλέψεις της ίδιας της Sony.

Οι δύο πρόσφατες ταινίες “Avengers” είχαν τα μεγαλύτερα ντεμπούτο Σαββατοκύριακου στην ιστορία του κινηματογράφου, αν και το “No Way Home” είναι πολύ μπροστά από τα franchises “Star Wars” και “Jurassic World”.

Οι διεθνείς αίθουσες απέφεραν επιπλέον 334,2 εκατομμύρια δολάρια, είπε η Sony. Μεταξύ των μεμονωμένων αγορών, ήταν το δεύτερο υψηλότερο άνοιγμα όλων των εποχών στη Βραζιλία και το δεύτερο υψηλότερο για ταινία του Χόλιγουντ στην Ινδία.

Οι πωλήσεις ήταν αρκετές για να γίνει αμέσως το «No Way Home» η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις που κυκλοφόρησε φέτος στις ΗΠΑ. Η Sony βασίστηκε στο κοινό ηλικίας 18 έως 34 ετών που αποτελούν το 62% των εισιτηρίων.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες ταινίες που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το “No Way Home” ήταν διαθέσιμο μόνο στους κινηματογράφους. Τα αποτελέσματα «επιβεβαιώνουν τον απαράμιλλο πολιτιστικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι αποκλειστικές θεατρικές ταινίες», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ομίλου Κινηματογράφου της Sony, Τομ Ρόθμαν, σε δήλωσή του.