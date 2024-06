Οι Coldplay είναι, ξεκάθαρα, ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα στον κόσμο, με τους μελωδικούς ήχους του πιάνου να τους ανεβάζουν στην κορυφή της ποπ μουσικής στις αρχές του 21ου αιώνα. Δημιουργήθηκαν το 1996 στο Λονδίνο, όταν ακόμα ο Chris Martin και ο Jonny Buckland σπούδαζαν, ενώ το συγκρότημα έκανε πάταγο, με το πρώτο τους άλμπουμ, το «Parachutes», το 2000 να κερδίζει το βραβείο καλύτερου άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής στα βραβεία Grammy.

Σήμερα, οι Coldplay έχουν 7 βραβεία Grammy, πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και δύο από τα 10 άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο.

Ξεκινώντας την παγκόσμια περιοδεία τους, «Music Of The Spheres», το 2022 (η πρώτη εμφάνιση έγινε στο Estadio Nacional de Costa Rica στις 18 Μαρτίου 2022 και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στο Eden Park της Νέας Ζηλανδίας στις 16 Νοεμβρίου 2024), οι Coldplay κατάφεραν να πουλήσουν τον μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων που έχει καταγραφεί ποτέ σε περιοδεία τα τελευταία χρόνια.

Αυτό το Σάββατο και αυτή την Κυριακή, 8 και 9 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει την εμπειρία ενός μοναδικού υπερθεάματος, ακούγοντας τους Coldplay για πρώτη φορά (και ελπίζουμε όχι μοναδική) από κοντά!

Η ιστορία των Coldplay

Το συγκρότημα αποτελείται από τον τραγουδιστή και πιανίστα, Chris Martin, τον κιθαρίστα, Jonny Buckland, τον μπασίστα, Guy Berryman, και τον ντράμερ, Will Champion. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο University College του Λονδίνου, ο Chris Martin και ο Jonny Buckland δημιούργησαν ένα συγκρότημα με την ονομασία «Pectoralz», στο οποίο συμμετείχαν επίσης ο Guy και ο Will. Το 1998 άλλαξαν το όνομά τους σε «Starfish» και ηχογράφησαν τον πρώτο τους δίσκο με τίτλο «Safety». Το EP (δίσκος μεγαλύτερος από single και μικρότερος από ένα πλήρες άλμπουμ) τους τράβηξε την προσοχή των δισκογραφικών εταιρειών και έναν χρόνο μετά το 1999 υπέγραψαν συμβόλαιο με την Parlophone Records.

Το ντεμπούτο

Το πρώτο single του συγκροτήματος, «Shiver», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2000. Το πρώτο τους ολοκληρωμένο άλμπουμ, «Parachutes», κυκλοφόρησε αργότερα την ίδια χρονιά και γρήγορα έγινε τεράστια επιτυχία. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο ένα των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και πούλησε πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Η επιτυχία του άλμπουμ οφειλόταν σε διάσημες (πλέον) επιτυχίες όπως τα:“Yellow”, “Trouble” και “Don’t Panic” με κάθε τραγούδι να αναδεικνύει τον μελωδικό ήχο και τους συναισθηματικούς στίχους του συγκροτήματος.

Από την περιοδεία για το «Viva la Vida» το 2008

Η πορεία προς την κορυφή

Το δεύτερο άλμπουμ των Coldplay, «A Rush of Blood to the Head», που κυκλοφόρησε το 2002, εδραίωσε τη θέση του συγκροτήματος ως παγκόσμιο φαινόμενο. Κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής, περιείχε επιτυχίες όπως το “Clocks” και το “The Scientist”.

Την επόμενη δεκαετία, οι Coldplay κυκλοφόρησαν πληθώρα επιτυχημένων άλμπουμ και singles, όπως το “Viva la Vida” το 2008, το “Mylo Xyloto” το 2011 και το “Everyday Life” το 2019. Κατάφεραν να εξελιχθούν μουσικά με την πάροδο των χρόνων, αφού κάθε άλμπουμ παρουσίαζε διαφορετικό ήχο και στυλ, αλλά δεν έχασαν ποτέ τον χαρακτηριστικό μελωδικό ήχο τους.

Οι Coldplay είναι γνωστοί για την ικανότητά τους να συνδέονται συναισθηματικά με το κοινό τους κυρίως εξαιτίας των στίχων. Πολλά από τα τραγούδια τους πραγματεύονται θέματα ευαίσθητα, όπως η αγάπη, η απώλεια αλλά και η ελπίδα.

Οι δυσκολίες

Το ταξίδι των Coldplay δεν ήταν πάντα εύκολο, όπως έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του ο Chris Martin, ειδικά από όταν άρχισαν να ξεχωρίζουν στη μουσική βιομηχανία. Στο βάθος των ετών βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις αντιδράσεις κριτικών στη μουσική τους αλλά και μία μεγάλη κάμψη στα κέρδη μετά την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του τέταρτου δίσκου τους, «Viva La Vida», και φυσικά τις εσωτερικές εντάσεις.

Ο τραγουδιστής είχε περιγράψει στη βρετανική «Guardian» τον εαυτό του ως «ο τύπος ανθρώπου που ανησυχεί για τα πάντα». Κάθε φορά που ένιωθε πιεσμένος καλούσε τον πατέρα του για συμβουλές. «Πάντα τηλεφωνώ στον πατέρα μου, όταν νιώθω ότι θέλω να τα παρατήσω», αποκάλυψε.

Πρόσφατα, το συγκρότημα βρέθηκε σε δικαστική διαμάχη με τον πρώην μάνατζέρ του, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν αγωγές στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, διεκδικώντας τεράστια χρηματικά ποσά ο ένας από τον άλλον.

Η ιστορία πίσω από το «Fix You»

Η πρώην σύζυγος του Chris Martin, η ηθοποιός Gwyneth Paltrow, συνδέθηκε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Coldplay όλων των εποχών, το «Fix You».

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, το τραγούδι είχε σκοπό, κατά κάποιο τρόπο, να παρηγορήσει την ηθοποιό μετά την απώλεια του πατέρα της, τηλεοπτικού παραγωγού, Bruce Paltrow.

Έχει χαρακτηριστεί εξάλλου ως ένα τραγούδι που μπορεί να χωρέσει σε πολλά «είδη» θλίψης, όπως ο χωρισμός, ο θάνατος και το πένθος.

Η ιστορία πίσω από το «Clocks»

Το «Clocks» είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια των Coldplay, το οποίο, μάλιστα, κέρδισε το Grammy για το Καλύτερο Τραγούδι της Χρονιάς το 2004.

Η ιδέα για το «Clocks» ήρθε ένα βράδυ, όταν ο Chris Martin έπαιζε στο πιάνο. Η χαρακτηριστική μελωδία του, που έχει γίνει σήμα κατατεθέν του τραγουδιού, γράφτηκε σχεδόν τυχαία. Ο Martin, όπως έχει δηλώσει, εμπνεύστηκε από τη δουλειά του νορβηγικού συγκροτήματος, «A-ha», και του συνθέτη Philip Glass.

Οι στίχοι του τραγουδιού μιλούν για τον χρόνο και την ανθρώπινη εμπειρία, ενώ κεντρικό θέμα είναι η αίσθηση της επείγουσας ανάγκης και της αναπόφευκτης ροής του χρόνου, όπως αποτυπώνεται στη συνεχή αναφορά στα ρολόγια («clocks»). Ο πρωταγωνιστής αναπολεί μια σχέση, στην οποία κάποια πράγματα έμειναν ανείπωτα και μετανιώνει για τις χαμένες ευκαιρίες.

Το υπερθέαμα και η βιωσιμότητα

Οι Coldplay είναι γνωστοί για τις απίστευτες ζωντανές εμφανίσεις τους, ένα μουσικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Το συγκρότημα έχει δώσει αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, με παρουσία σε μεγάλα φεστιβάλ, όπως το Glastonbury και το Coachella.

Στην παγκόσμια περιοδεία τους, «Music Of The Spheres», που είναι μια αποστολή αφύπνισης για τη Γη και το περιβάλλον, οι Coldplay έχουν μεριμνήσει έμπρακτα, ώστε όλοι ανεξαιρέτως να μπορούν να γίνουν μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας.

Παράλληλα, με σύνθημα «Χορεύουμε και ποδηλατούμε, βοηθάμε στην παραγωγή ενέργειας», το συγκρότημα και η εταιρεία παραγωγής φρόντισαν για την κατασκευή μιας κινητικής πίστας, η οποία θα τοποθετηθεί στην αρένα, έτσι ώστε οι παρευρισκόμενοι χορεύοντας να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, θα υπάρχουν και στατικά ποδήλατα που θα ηλεκτροδοτούν τη συναυλία.

Έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η τρέχουσα περιοδεία των Coldplay έχει μέχρι στιγμής μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17 και ότι έχουν φυτευτεί εκατομμύρια δέντρα ανά τον κόσμο (ένα για κάθε εισιτήριο που έχει πουληθεί).