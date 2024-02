Ενθουσιασμένος με τη νέα ταινία του Deadpool είναι ο σκηνοθέτης Matthew Vaughn, γνωστός για τις ταινίες X-Men First Class, Kingsman και Argylle, υποστηρίζοντας ότι θα σώσει τη Marvel Studios.

Μιλώντας στο «Post Credit» Podcast του BroBible, ο Vaughn μίλησε έχοντας μάλιστα γνώστη μερικών σκηνών του Deadpool 3 και σχεδόν… αποκάλυψε τον τίτλο άθελά του κιόλας, καθώς αναφέρθηκε σε αυτό ως «Deadpool vs Wolverine», ένας τίτλος που φημολογείται εδώ και καιρό. «Από τις λίγες σκηνές που γνωρίζω για το Deadpool vs Wolverine η Wolverine vs Deadpool, είμαι σίγουρος ότι ήδη μαλώνουν οι Ryan και Hugh για αυτό αυτή τη στιγμή- είναι απίστευτες» είπε αρχικά ο Vaughn και συνέχισε:

«Αυτή θα είναι το ταρακούνημα…To σύμπαν της Marvel θα φάει ένα ταρακούνημα και θα το επαναφέρει στη ζωή. Νομίζω ότι οι Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζακμαν θα σώσουν ολόκληρο το σύμπαν της Marvel».

Άπαντες περιμένουν το πρώτο τρέιλερ της ταινίας, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα κυκλοφορήσει στον τελικό του Super Bowl LVIII, δηλαδή στις 11 Φεβρουαρίου.