Δίνοντας στη δημοσιότητα ένα εκπληκτικό πρώτο τρέιλερ διάρκειας δύο λεπτών από τη νέα της ταινία με τίτλο «This is Me… Now: A Love Story», η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράστηκε τη δική της ιστορία αγάπης με τους θαυμαστές της. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις 16 Φεβρουαρίου, παράλληλα με το πολυαναμενόμενο 9ο άλμπουμ της, 10 χρόνια μετά την τελευταία της δισκογραφική δουλειά.

«Έχω χρόνια να είμαι τόσο νευρική, ενθουσιασμένη, φοβισμένη και ενθουσιασμένη, που θα μοιραστώ κάτι μαζί σας! Η ιστορία του ταξιδιού από το “This Is Me… Then” στο “This Is Me… Now” είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ», γράφει στην ανάρτησή της στο Ιnstagram η Λόπεζ.

«Η μουσική εμπειρία συνεχίζεται στις 16 Φεβρουαρίου, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ “This Is Me… Now” και το “This Is Me…Now: A Love Story”, η νέα μου Amazon Original ταινία, που θα προβάλλεται στο Prime Video», πρόσθεσε.

Στο καστ των αστέρων που συμμετέχουν στην ταινία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, ο σύζυγός της Μπεν Άφλεκ και οι Τρέβορ Νόα, Φατ Τζο, Κιμ Πέτρας, Post Malone, Σοφία Βεργκάρα και Τζένιφερ Λιούις. Η σταρ συνέγραψε το σενάριο μαζί με τους Ματ Γουόλτον και Κρίς Σάφερ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Grammy Ντέιβ Μέγιερς.