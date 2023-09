Η πασίγνωστη Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφορεί νέο σόλο άλμπουμ, ύστερα από σχεδόν 10 χρόνια. Με την υπογραφή νέας δισκογραφικής συμφωνίας με την BMG — που ανακοινώθηκε από το Billboard — η Λόπεζ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ένατο άλμπουμ της «This Is Me…Now».

Το άλμπουμ με 13 τραγούδια θα είναι το πρώτο σόλο της Τζένιφερ Λόπεζ σε 9 χρόνια μετά το A.K.A του 2014. Τα τελευταία μουσικά εγχειρήματά της, περιλαμβάνουν την περσινή νέα έκδοση της επιτυχίας της «Same Girl» του 2014 – ένα remix με τον French Montana που κυκλοφόρησε για το ντοκιμαντέρ της στο Netflix «Halftime» – μαζί με το «This Land Is Your Land» (2021 από την τελετή ορκωμοσίας του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν).

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της με τίτλο «Marry Me» το 2022 — ήταν μια συνεργασία με τον Maluma και ήταν το σάουντρακ της ομότιτλης ταινίας τους, που κυκλοφόρησε από τα Universal Studios / Sony Music US Latin. Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου, τόσο ο πρόεδρος όσο και ο διευθύνων σύμβουλος της BMG εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με τη Λόπεζ.

Η τραγουδίστρια ηχογράφησε το «This Is Me…Now» το 2022 και το 2023 στο στούντιο στην κατοικία της, στο Λος Άντζελες. Η βραβευμένη τραγουδίστρια και ηθοποιός ήταν παραγωγός του άλμπουμ μαζί με τους Ρότζεντ Τσαχάγεντ, Έιντζελ Λόπεζ και άλλους.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η ίδια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από την ηχογράφηση για το άλμπουμ, στο οποίο φαίνεται πως περνά πολύ όμορφα με τον φίλο της.