Ένα νέο βιβλίο για τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου έρχεται για να αποκαλύψει όλα όσα έχουν μείνει κρυφά από το φως της δημοσιότητας. Στο «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed», ο συγγραφέας Ρόμπερτ Τζόμπσον, γράφει για την άβολη συνάντηση του πρίγκιπα Χάρι και της δούκισσας Μέγκαν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ.

Όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η δούκισσα Μέγκαν μετά από καιρό συναντήθηκαν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την πριγκίπισσα Κέιτ σε βασιλικό περίπατο έξω από τις πύλες του Κάστρου του Ουίνδσορ μετά το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου, το γεγονός είχε θεωρηθεί ως σύντομη επίδειξη βασιλικής ενότητας σε μια δύσκολη στιγμή. Στο βιβλίο, ωστόσο, αναφέρεται πως το όλο θέμα ήταν μια απάτη, που ήταν άβολη για όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα για την Κέιτ Μίντλετον.

«Πηγές κοντά στη βασιλική οικογένεια» είπαν στον συγγραφέα ότι η επίδειξη ενότητας ήταν μια «ψευδαίσθηση». «Η Κάθριν Μίντλετον παραδέχτηκε αργότερα σε μέλος της βασιλικής οικογένειας πως ήταν αρνητικά τα αισθήματα μεταξύ των δύο ζευγαριών και ότι η κοινή βόλτα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έπρεπε να κάνει ποτέ» γράφει ο Ρόμπερτ Τζόμπσον.

Το βιβλίο «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed» αποκαλύπτει τον πόλεμο που διεξάγεται από τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ ενάντια στα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανιχνεύει πώς αυτός ξεκίνησε, αλλά και τις συνεχιζόμενες συνέπειές του.

Οι κακές σχέσεις του πρίγκιπα Χάρι με την οικογένειά του

Μεταξύ άλλων αποκαλύψεων, ο Τζόμπσον υποστηρίζει ότι ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, απογοητεύτηκε όταν ο Χάρι εξέδωσε δήλωση επιβεβαιώνοντας τη σχέση του με τη Μέγκαν Μαρκλ στο πλαίσιο περιοδείας του στον Κόλπο το 2016. Μάλιστα, έκανε αναφορά σε «κακούς τρόπους» του Χάρι, με τους οποίους έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Τζόμπσον γράφει, επίσης, ότι η βασίλισσα «είχε κουραστεί» από τα συνεχή παράπονα του Χάρι και της Μέγκαν και περιέγραψε τη συμπεριφορά τους ως «αρκετά τρελή». Ένιωθε πως ο Χάρι είχε «αναλωθεί τόσο πολύ» με τη σύζυγό του που «θόλωσε την κρίση του».

Επιπλέον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι το σημείο καμπής ήταν η συνέντευξη – βόμβα των Σάσεξ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, τον Μάρτιο του 2021, η οποία οδήγησε τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ να πιστέψουν ότι ο Χάρι ήταν απρόβλεπτος και δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπίζεται ως αξιόπιστο μέλος της οικογένειας.

Μια άλλη αποκάλυψη στο βιβλίο του Τζόμπσον, αναφέρει η «Mirror», αφορά τη λεγόμενη «Σύνοδο του Σάντρινγχαμ» τον Ιανουάριο του 2020, την οικογενειακή συνάντηση, στην οποία προήδρευσε η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ για να καταγράψει τους όρους της αποχώρησης του Χάρι και της Μέγκαν μετά την ανακοίνωσή τους ότι παραιτούνται από τους ρόλους τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το βιβλίο «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed» θα κυκλοφορήσει στις 13 Απριλίου.