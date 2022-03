Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Γουίλιαμ Χαρτ πρωταγωνιστής των ταινιών Kiss of the Spider Woman και Body Heat.

Ο Χαρτ γεννήθηκε το 1950 και μεγάλωσε στην Ουάσιγκτον πριν σπουδάσει υποκριτική στη Σχολή Τζούλιαρντ δίπλα στους συμμαθητές του Ρόμπιν Γουίλιαμς και Κρίστοφερ Ριβ. Έκανε το ντεμπούτο του στην ταινία μεγάλου μήκους στο “Altered States” της δεκαετίας του 1980, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο νέο αστέρι. Η καριέρα του στο Χόλιγουντ ξεκίνησε γρήγορα, καθώς το «Body Heat» του 1981, το νουάρ του Λόρενς Κάσνταν στο οποίο υποδύεται τον εύκολα εξαπατημένο εραστή της μοιραίας γυναίκας της Κάθλιν Τέρνερ, γνώρισε τεράστια επιτυχία.

Στη συνέχεια κέρδισε τρεις διαδοχικές υποψηφιότητες για Όσκαρ για το “Kiss of the Spider Woman” (για το οποίο κέρδισε τον Α’ Ανδρικό ρόλο), το “Children of a Lesser God” και το “Broadcast News”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχεδον 40 χρόνων καριέρας του ο Χαρτ έπαιξε σε πολύ μεγάλες ταινίες που έγιναν τεράστιες εμπορικές επιτυχίες αλλά και σε ταινίες που θεωρούνται διαμάντια υποκριτικής και σκηνοθεσίας. Εκτός από τους ρόλους σε ταινίες κύρους όπως το “Broadcast News” και το “A History of Violence”, ο Hurt πρωταγωνίστησε επίσης στο “AI: Artificial Intelligence” του Στίβεν Σπίλμπεργκ και απόλαυσε μια δεκαετία υποδυόμενος τον στρατηγό Thaddeus Ross σε πέντε ταινίες του Marvel Cinematic Universe. με πιο πρόσφατη το “Black Widow”.

Διατήρησε επίσης μια επιτυχημένη καριέρα στo θέατρο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ρόλους του Σαίξπηρ.

«Έφυγε ειρηνικά, με την οικογένειά του στο πλευρό του, από φυσικά αίτια», ανάφερε ο γιος του σε σχετική ανακοίνωση