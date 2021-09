Te Hono – New Plymouth Airport Terminal⠀

Designer: Beca Design Practice⠀

Photo Credits: Patrick Reynolds⠀

Location: New Zealand, New Plymouth⠀

Te Hono, New Plymouth Airport Terminal, Beca Design Practice. ⠀

⠀#DesignDaily #architecture #design⠀

… https://t.co/WO29CFZONC pic.twitter.com/5BiasUkdQH