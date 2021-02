Δύο φορές το χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο δημοσιεύει τη λίστα των τιμών με όλα εκείνα τα πρόσωπα που έχουν επιτύχει αριστεία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τόσο διάσημων προσώπων όσο και μη.

Ωστόσο, ενώ έχουμε δει ότι αρκετοί αστέρες έχουν αποδεχθεί τους τιμητικούς τίτλους που τους απονέμει η ίδια η Βασίλισσα Ελισάβετ είτε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς είτε στα γενέθλιά της -ανάμεσά τους οι Αντζελίνα Τζολί, Ντέιβιντ Μπέκαμ κ.α.- δεν είναι λίγοι και εκείνοι -ο καθένας για τον δικό του προσωπικό λόγο- που δεν φαίνονται και τόσο πρόθυμοι στο να αποδεχθούν μία τέτοια «βράβευση». Όπως και οι celebrities που ακολουθούν παρακάτω.

Μάικλ Σιν

Αφού το 2009 αποδέχθηκε τον τιμητικό τίτλο του Order of the British Empire (OBE) για τις υπηρεσίες του στο δράμα, ο Ουαλός ηθοποιός παραχώρησε ήσυχα πίσω το βραβείο το 2017, αφού εξέτασε την ιστορία της σχέσης της Αγγλίας με την Ουαλία κατά τη διάρκεια συγγραφής μιας διάλεξης. Σε ομιλία του το 2020, μάλιστα, είχε ομολογήσει πως «ή έπρεπε να κρατήσω τον τιμητικό τίτλο και να μην κάνω τη διάλεξη, ή να δώσω τη διάλεξη και να επιστρέψω πίσω το OBE μου».

Ντέιβιντ Μπάουι

Ο Ντέιβιντ Μπάουι απέρριψε συνολικά δύο βασιλικά βραβεία: Commander of the British Empire (CBE) το 2000 και του Ιππότη το 2003. Σχολιάζοντας το 2003 στη Sun την τιμητική βράβευση του Μικ Τζάγκερ ως Ιππότη, είχε πει χαρακτηριστικά «Δεν θα είχα ποτέ καμία πρόθεση να δεχτώ κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω σοβαρά σε τι χρησιμεύει. Σε καμία περίπτωση όσα χρόνια δούλευα δεν αποσκοπούσα σε κάτι τέτοιο».

Ρόαλντ Νταλ

Ο Βρετανός νοβελίστας Ρόαλντ Νταλ, γνωστός για τα δημοφιλή παιδιά βιβλία όπως «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» και «Ματίλντα», αρνήθηκε τον τιμητικό τίτλο του Officer of the Order of the British Empire (OBE) γιατί ήθελε να χριστεί ιππότης, σύμφωνα με το people.com!

Ντάνι Μπόιλ

Ο διάσημος Βρετανός σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία Slumdog Millionaire, Ντάνι Μπόιλ, απέρριψε την τιμητική διάκριση του Ιππότη το 2013, λέγοντας στους Radio Times ότι «Δεν είναι εγώ».

Τζον Λένον

Και τα τέσσερα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος των Μπητλς είχαν τιμηθεί το 1965 με το Members of the British Empire (MBE). Ωστόσο, ο Λένον το επέστρεψε πίσω τέσσερα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα είχε δικαιολογήσει αυτή του την επιλογή με τα εξής λόγια: «Επιστρέφω το MBE μου ως διαμαρτυρία ενάντια στη συμμετοχή της Βρετανίας στο θέμα μεταξύ Νιγηρίας- Μπιάφρας και ενάντια στην υποστήριξή μας προς την Αμερική στο Βιετνάμ».