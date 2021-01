Δραματική εικόνα: Το προσωρινό νεκροτομείο με τα 170 πτώματα που δεν χωρούν πια στο νοσοκομείο

Σοροί ανθρώπων κρατούνται σε μια προσωρινή κατασκευή, καθώς το νοσοκομείο της κομητείας Σάρεϊ στην Αγγλία δεν τους χωρά πλέον λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως γράφουν βρετανικά ΜΜΕ, περίπου 170 πτώματα έχουν μεταφερθεί στο προσωρινό νεκροτομείο, που άνοιξε για πρώτη φορά τον περασμένο Απρίλιο στη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας.

Οι περισσότεροι από τους μισούς που έχουν μεταφερθεί εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό.

Tonight’s @BBCNews at 10 will feature the temporary mortuary set up at the former Headley Court facility in Leatherhead to deal with #Covid19 deaths across #Surrey & how the @surrey_lrf team, which includes our staff/volunteers, are preparing for a significant rise in fatalities pic.twitter.com/ygaEHYiio9

— Surrey Fire & Rescue Service (@SurreyFRS) January 10, 2021