H άλλη όψη της εισβολής στο Καπιτώλιο: Ποιοι και γιατί μιλούν για «αστυνομική υποκρισία»

Την ώρα που όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε αποσβολωμένος όσα έγιναν χθες στο αμερικανικό Καπιτώλιο, κάποιοι είδαν τα τεκταινόμενα με άλλη, κριτική, ματιά.

Την ώρα που όχι μόνο ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά και πλήθος ρεπουμπλικανών γερουσιαστών, έγιναν στόχος κριτικής στα κοινωνικά μέσα για τη στάση τους, μια στάση που οδήγησε στα βίαια γεγονότα, ο δημόσιος διάλογος στράφηκε και σε μια άλλη πτυχή της εισβολής.

Αυτό που κάποιοι είδαν ως «αστυνομική υποκρισία», το γεγονός δηλαδή ότι η Αστυνομία του Καπιτωλίου επέτρεψε ουσιαστικά στον οργισμένο λευκό όχλο να εισβάλει στον ναό της δημοκρατίας. Με μικρή ή και καθόλου αντίσταση.

«Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις πώς οι λευκοί διαδηλωτές συναντούν τόσο μικρή αντίσταση όταν εισβάλουν στο Καπιτώλιο με τον αντιπρόεδρο μέσα, ενώ οι μαύροι διαδηλωτές θα ήταν νεκροί τώρα μπροστά στο κτίριο του Καπιτωλίου», έγραψε η αμερικανή συγγραφέας Roxane Gay.

«Η λευκή υπεροχή επιδεικνύεται όπως ποτέ άλλοτε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ», σχολίασε χαρακτηριστικά στο Twitter και ο ακαδημαϊκός Ibram X Kendi.

Άλλοι πάλι υπέδειξαν τη χαρακτηριστική αντίθεση στη χθεσινή παθητική στάση της αστυνομίας και στη βίαιη αντίδρασή της απέναντι στους διαδηλωτές για την αστυνομική αυθαιρεσία.

Η δημοσιογράφος Libby Watson έγραψε πως στις ειρηνικές διαδηλώσεις της αφροαμερικανικής κοινότητας έξω από το Καπιτώλιο για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, οι αστυνομικοί απάντησαν κάνοντας χρήση ακόμα και πλαστικών σφαιρών.

There was a bigger police presence at the capitol to stop Jane Fonda from sitting in about climate change. pic.twitter.com/eG1WL7eVia

— Jamie Henn (@jamieclimate) January 6, 2021