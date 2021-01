Δραματικές ώρες και εικόνες – σοκ στις ΗΠΑ: Εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, νεκρή μία γυναίκα

Πρωτόγνωρες σκηνές χάους διαδραματίστηκαν στην Ουάσιγκτον με εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλουν στο Καπιτώλιο και να συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις λίγο μετά την εμπρηστική ομιλία του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου που επανέλαβε τις θεωρίες του για εκλογική νοθεία και τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί ποτέ.

Πρωτοφανή σκηνικά με τους διαδηλωτές να φθάνουν στην αίθουσα της Γερουσίας ενώ γερουσιαστές και εκπρόσωποι της Βουλής φυγαδεύτηκαν ή κρύφτηκαν κάτω από τις έδρες ή τις καρέκλες τους.

Η Νάνσι Πελόζι και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς φυγαδεύτηκαν, ενώ μία γυναίκα, μάλλον υποστηρίκτρια του Τραμπ, πυροβολήθηκε μέσα στο Καπιτώλιο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Υπάρχουν επίσης αναφορές και γι' άλλους τραυματίες. Σύμφωνα με πληροροφορίες σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 24χρονος που τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σκαρφαλώσει στο Καπιτώλιο.

Η στιγμή του πυροβολισμού - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκληρές εικόνες

BREAKING

Moment woman is shot.

critically injured inside the Capitol building , as confirmed by CNN

Vid via @TaylerUSA pic.twitter.com/Ej7dV7yTzp — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) January 6, 2021

Έπειτα από τα πρωτοφανή γεγονότα, αναπτύχθηκε η Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον και σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, το Καπιτώλιο εκκενώθηκε από τους διαδηλωτές και «σφραγίστηκε».

Αργότερα, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι «θα επικυρώσουμε απόψε το αποτέλεσμα». Σε επιστολή της, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε ότι το Κογκρέσο θα προχωρήσει σήμερα στη διαδικασία για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, αμέσως μόλις το Καπιτώλιο είναι έτοιμο για συνεδρίαση.

Λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα Πέμπτης ξεκίνησε η συνεδρίαση του Καπιτωλίου για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ.

Εικόνες σοκ στις ΗΠΑ - Όλο το χρονικό

Η συνεδρίαση στο Κογκρέσο διακόπηκε την Τετάρτη, ενώ οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου σοκάρουν. Κάποιοι διαδηλωτές εισέβαλαν και στην αίθουσα της Γερουσίας. Ένας φώναξε «ο Τραμπ κέρδισε».

Εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο C-SPAN έδειχναν να πέφτουν δακρυγόνα μέσα στο κτίριο του Καπιτώλιου. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση. Επίσης, το Πεντάγωνο αποφάσισε την αποστολή εθνικής φρουράς στο Καπιτώλιο. Ο Μάικ Πενς απηύθυνε έκκληση να σταματήσει η βία αμέσως προειδοποιώντας για αυστηρές τιμωρίες όσους προκάλεσαν τα επεισόδια.

Διάγγελμα Μπάιντεν: Καλώ τον Τραμπ να βγει σε δημόσιο δίκτυο και να τηρήσει τον όρκο του

«Η δημοκρατία μας βιώνει άνευ προηγουμένου επίθεση» είπε ο Μπάιντεν μιλώντας από το Γουίλμινγκτον, στο Ντέλαγουερ, καλώντας τον Ρεπουμπλικανικό πρόεδρο να πάει μπροστά στις κάμερες να ζητήσει "να τερματιστεί αυτή η πολιορκία" στο κτίριο του Καπιτωλίου.

«Αυτήν την ώρα η Δημοκρατία μας δέχεται μία άνευ προηγουμένου επίθεση. Σε αντίθεση με οτιδήποτε έχουμε δει στη σύγχρονη εποχή. Μία επίθεση στο κάστρο της ελευθερίας, το Καπιτώλιο το ίδιο. Μία επίθεση στους εκπροσώπους του λαού και στους αστυνομικούς στο Καπιτώλιο, που έχουν ορκιστεί να τους προστατεύουν. Και εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται στην καρδιά της Δημοκρατίας μας. Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος. Οι σκηνές του χάους στο Καπιτώλιο δεν αντανακλούν την αληθινή Αμερική. Δεν εκπροσωπούν αυτό που είμαστε. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας μικρός αριθμός εξτρεμιστών που έχουν αφιερωθεί στην ανομία. Αυτό δεν είναι διαφωνία. Είναι αναταραχή. Είναι χάος. Συνορεύει με στασιασμό. Και πρέπει να σταματήσει τώρα» είπε μεταξύ άλλων ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ και κάλεσε τον Τραμπ να βγει σε εθνικό δίκτυο και να καταδικάσει τους υποστηρικτές του που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο:

«Ο λόγος ενός προέδρου έχει αξία ανεξαρτήτως πόσο καλός ή κακός είναι. Στα καλύτερά τους, τα λόγια ενός προέδρου μπορούν να εμπνεύσουν. Στα χειρότερά τους μπορεί να υποκινήσουν. Γι' αυτό καλώ τον Πρόεδρο Τραμπ να βγει στην εθνική τηλεόραση να τηρήσει τον όρκο του και να υπερασπιστεί το Σύνταγμα και να απαιτήσει να σταματήσει αυτή η πολιορκία» είπε και χαρακτήρισε τα γεγονότα ως "εξέγερση". «Απειλώντας την ασφάλεια των εκλεγμένων αξιωματούχων δεν είναι διαδήλωση. Είναι εξέγερση. Ο κόσμος παρακολουθεί. Όπως τόσοι άλλοι Αμερικανοί έχω σοκαριστεί και λυπηθεί που το έθνος μας, που για τόσο καιρό είναι ο φάρος και η ελπίδα για τη Δημοκρατία, έχει φθάσει σε μια τόσο σκοτεινή στιγμή. Πρόεδρε Τραμπ, ανάλαβε».

Συνέχισε λέγοντας πως «η δουλειά τώρα και η δουλειά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια είναι η αποκατάσταση της Δημοκρατίας - της αξιοπρέπειας, της τιμής, του σεβασμού, του κράτους δικαίου. Απλή αξιοπρέπεια» είπε ο Μπάιντεν και τόνισε «όπως κάθε άλλη στιγμή στην ιστορία, η Αμερική θα κυριαρχήσει. Μέσα από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, η Αμερική έχει υπομείνει πολλά. Και θα συνεχίσουμε να υπομένουμε εδώ και θα υπομείνουμε και πάλι και θα υπομείνουμε και τώρα. Η σημερινή υπενθύμιση, μία οδυνηρή, ότι η δημοκρατία είναι εύθραυστη και για η διατήρησή της απαιτεί ανθρώπους καλής θέλησης».

Στο μεταξύ, η αστυνομία διέταξε την εκκένωση αρκετών κτιρίων του αμερικανικού Κογκρέσου, καθώς νωρίτερα οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που διαδήλωναν κατά της επικύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν μπροστά από το Καπιτώλιο, σε πολύ τεταμένη ατμόσφαιρα, παραβίασαν τα οδοφράγματα ασφαλείας. Η αστυνομία του Καπιτωλίου διέταξε το προσωπικό του Κογκρέσου να απομακρυνθεί από το κτίριο Cannon. «Μόλις έφυγα από το γραφείο μου στο Cannon εξαιτίας μιας κοντινής απειλής. Τώρα βλέπουμε διαδηλωτές να επιτίθενται στην αστυνομία του Καπιτωλίου», έγραψε στο Twitter η Ρεπουμπλικανή εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Μέις.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα τους συναδέλφους του για τον κίνδυνο οποιασδήποτε άρνησης να πιστοποιηθεί η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, λέγοντας ότι μπορεί να προκαλέσει «θανάσιμο» κίνδυνο για τη δημοκρατία.

Τραμπ σε διαδηλωτές: Ξέρω ότι πονάτε, αλλά γυρίστε σπίτι

Να επιστρέψουν σπίτια τους, κάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ τους διαδηλωτές, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στα social media.

«Ξέρω ότι πονάτε, ξέρω ότι έχετε πληγωθεί, μας έκλεψαν τις εκλογές...», είπε ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, «αλλά πρέπει να επιστρέψετε στα σπίτια σας τώρα. Πρέπει να έχουμε ειρήνη, πρέπει να έχουμε νόμο και τάξη. Δεν θέλουμε να πάθει κακό κάποιος...». Το μήνυμα Τραμπ είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια, που έγιναν σήμερα στο Καπιτώλιο, όταν ολοκλήρωσε ο ίδιος την ομιλία του.

Λίγα λεπτά πριν δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο του Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν τον είχε καλέσει να εμφανιστεί, να μιλήσει και να καλέσει τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν από το Καπιτώλιο.

Οι ηγέτες των χωρών εκφράζουν το σοκ τους από τις εικόνες χάους στις ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τη δεύτερη έδρα για τη Γερουσία των ΗΠΑ στις επαναληπτικές εκλογές που διεξήχθησαν στην Τζόρτζια, δίνοντας στο κόμμα τον έλεγχο του σώματος και ενισχύοντας τις προοπτικές του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν για τη φιλόδοξη νομοθετική ατζέντα του.

Ο Δημοκρατικός Τζον Όσοφ συγκεντρώνει το 50,3% και ο Ρεπουμπλικανός Ντέιβιντ Περντιού το 49,7% με καταμετρημένο το 98% των ψήφων που υπολογιζόταν ότι θα κατατεθούν στην πολιτεία αυτή, σύμφωνα με τα δεδομένα της εταιρίας Edison Research. Το προβάδισμα του Όσοφ είναι μεγαλύτερο από εκείνο που απαιτείτο προκειμένου να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη ανακαταμέτρηση και η Edison ανέφερε ότι η διαφορά του από τον αντίπαλό του αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Breaking News: The Capitol has been secured, a top security official said, hours after a pro-Trump mob stormed the building. It remained unclear when lawmakers would be able to return. https://t.co/z0Y5njV4DD — The New York Times (@nytimes) January 6, 2021



Ήταν νωρίς το μεσημέρι όταν ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε διχαστικός άλλη μια φορά δυναμιτίζοντας με τις δηλώσεις του το ήδη εμπρηστικό κλίμα. Μπροστά σε συγκεντρωμένο πλήθος υποστηρικτών του στην Ουάσινγκτον τόνισε ότι δεν θα παραδεχτεί ποτέ την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020 κάνοντας λόγο για εκτεταμένη εκλογική νοθεία, μόλις δύο εβδομάδες πριν αναλάβει καθήκοντα στον Λευκό Οίκο ο εκλεγμένος πρόεδρος Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. «Ποτέ δεν θα παραιτηθούμε. Δεν θα τα παρατήσουμε ποτέ. Δεν θα παραδεχτούμε ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που χρηματοδοτήθηκε από εκστρατεία στην περιοχή του πάρκου Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, ισχυριζόμενος χωρίς αποδείξεις ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» άνθρωποι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. «Θα σταματήσουμε την κλοπή» δήλωσε επιμένοντας ότι εκλάπησαν οι εκλογές.

«Κερδίσαμε αυτές τις εκλογές και τις κερδίσαμε ευρέως», είπε, πέρα από την πραγματικότητα και παρά την απουσία αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν την υπόθεση της εκλογικής νοθείας, θεωρία που υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή και ενώ αναμένεται το κρίσιμο αποτέλεσμα στην Τζόρτζια για τη Γερουσία.

Παράλληλα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε τον αντιπρόεδρό του Μάικ Πενς να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης στο Κογκρέσο και χαρακτήρισε τους εκλεγμένους Ρεπουμπλικανούς «αδύναμους» και «αξιολύπητους». «Εάν ο Μάικ Πενς κάνει το σωστό, κερδίζουμε τις εκλογές», δήλωσε και πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνει, θα είναι μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα μας» αφήνοντας να εννοηθεί ότι αμφιβάλλει για τη στάση του αντιπροέδρου του.

Σημειώνεται ότι ο Μάικ Πενς προεδρεύει της κοινής συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των ψήφων των μεγάλων εκλεκτόρων υπέρ του Τζο Μπάιντεν. Ο ρόλος του ορίζεται αυστηρά από το πρωτόκολλο.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απευθύνει προσκλητήριο στους υποστηρικτές του να έρθουν στην Ουάσινγκτον για την προγραμματισμένη συγκέντρωση την ίδια μέρα που το Κογκρέσο αναμένεται να επικυρώσει την προεδρική εκλογή του Μπάιντεν.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να αμφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσμα χωρίς αποδείξεις και ενθάρρυνε τους υποστηρικτές του να έρθουν στη συγκέντρωση στην πρωτεύουσα αυτήν την ημέρα που θα είναι «τρελή», είχε πει. Στην ομιλία του επανέλαβε τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας, σημειώνοντας ότι κανείς δεν πιστεύει ότι ο Μπάιντεν έλαβε τόσα εκατομμύρια ψήφους.

Όμως, ο Μάικ Πενς δήλωσε ότι δεν θα ακολουθήσει την απαίτηση του προέδρου Τραμπ να ανατρέψει την εκλογή, δεσμευόμενος ότι θα ακολουθήσει το Σύνταγμα, προσθέτοντας «ας με βοηθήσει ο Θεός». Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε επιστολή σε 535 γερουσιαστές και εκπροσώπους στο Καπιτώλιο πριν να προεδρεύσει στην έκτακτη συνεδρίαση που θα επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν. Σ' αυτήν υπογράμμισε την πίστη του στον ρόλο του κατά τις διαδικασίες στις οποίες υπογραμμίζει ότι πρόκειται για «τελετουργικό» και προσθέτει ότι δεν έχει την εξουσία "να καθορίσει ποιες εκλογικές ψήφοι πρέπει να καταμετρηθούν και ποιες όχι": «Κατά την κρίση μου, ο όρκος μου να υποστηρίξω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα με εμποδίζει από το να διεκδικήσω μονομερή εξουσία να καθορίσω ποιες εκλογικές ψήφοι πρέπει να μετρηθούν και ποιες όχι».

Καταδικάζουν οι ηγέτες σε όλο τον πλανήτη

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε πως η εισβολή χθες, Τετάρτη, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ υποκινήθηκε από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

JUST IN: The entire DC National Guard has been activated by the Department of Defense following a pro-Trump mob breaching the United States Capitol https://t.co/QeAQdCSTZO pic.twitter.com/4iJHTJkNn8 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 6, 2021

«Η ιστορία δικαίως θα θυμάται τη σημερινή βία στο Καπιτώλιο, που υποκινήθηκε από έναν εν ενεργεία πρόεδρο ο οποίος συνέχισε να ψεύδεται αβάσιμα για την έκβαση νόμιμων εκλογών, σαν μια στιγμή μεγάλης ατίμωσης και ντροπής για το έθνος μας», αναφέρει σε δήλωσή του ο δημοκρατικός Ομπάμα.

Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταδίκασε την «επίθεση άνευ προηγουμένου» εναντίον των αμερικανικών θεσμών μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη διακοπή της διαδικασίας κύρωσης από το Κογκρέσο της νίκης του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

«Αυτή η επίθεση τροφοδοτήθηκε από τέσσερα και πλέον χρόνια δηλητηριώδους πολιτικής, εσκεμμένης διασποράς παραπληροφόρησης, διχασμού (...). Το σπίρτο το άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ», κατήγγειλε ο Κλίντον σε αναρτήσεις του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Δεν θα εκχωρήσουμε τίποτε στη βία μερικών, οι οποίοι θέλουν να θέσουν υπό αμφισβήτηση» τη δημοκρατία, δηλώνει σήμερα ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ χθες, Τετάρτη, το βράδυ στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.

«Όταν, σε μία από τις πιο παλιές δημοκρατίες του κόσμου, οπαδοί ενός απερχόμενου προέδρου θέτουν υπό αμφισβήτηση, με τα όπλα, το νόμιμο αποτέλεσμα μιας εκλογικής αναμέτρησης, αυτή που πλήττεται είναι η παγκόσμια ιδέα ένας άνθρωπος, μία ψήφος», πρόσθεσε ο γάλλος πρόεδρος.

«Αυτό που συνέβη σήμερα στην Ουάσινγκτον ασφαλώς δεν είναι αμερικανικό», κατέληξε στην ομιλία του, την οποία εκφώνησε στο προεδρικό μέγαρο και η οποία δημοσιοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γύρω στις 3 το πρωί.

«Αποτελεί επιλογή μας εδώ και αιώνες να βάζουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ειρήνη, τον σεβασμό του άλλου, την αναγνώριση ότι η ελευθερία είναι υπεράνω όλων, κάτι που απειλείται σήμερα στις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε.

«Θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μας στη δύναμη της αμερικανικής δημοκρατίας. Θέλω να εκφράσω τη φιλία μας προς τον αμερικανικό λαό και την αμερικανική δημοκρατία. Θέλω να τονίσω τον κοινό αγώνα μας ώστε οι δημοκρατίες μας να βγουν πιο ισχυρές απ' αυτή τη στιγμή που βιώνουμε σήμερα», συνέχισε.