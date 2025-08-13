Από το 2015, μια ανακάλυψη στο Περού έχει μαγνητίσει τόσο τους επιστήμονες όσο και τους θεωρητικούς συνωμοσιών, όταν ένας εργάτης τάφων εντόπισε μουμιοποιημένα σώματα μέσα σε μια σπηλιά. Τα ασυνήθιστα αυτά λείψανα, που ξεχωρίζουν για τα τρία δάχτυλα στα χέρια και τα τρία στα πόδια, προκάλεσαν ποικίλες φήμες και θεωρίες. Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι πρόκειται για εξωγήινους, άλλοι υποστήριξαν ότι ανήκουν σε άγνωστο είδος ανθρώπου, ενώ πολλοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια περίπλοκη απάτη. Σήμερα, είκοσι τέσσερα από αυτά τα σώματα βρίσκονται υπό επιστημονική εξέταση, με τους ερευνητές να αναφέρουν ότι διατηρούνται ακόμα ιστοί, μύες και όργανα, ενώ ένα από τα δείγματα βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά τον χρόνο του θανάτου.

Ο Jesse Michels, παρουσιαστής του podcast American Alchemy, επισκέφθηκε πρόσφατα τον χώρο και μοιράστηκε τα ευρήματά του με την Daily Mail, απορρίπτοντας την ιδέα ότι τα λείψανα προέρχονται από εξωγήινους. Όπως δήλωσε: «Δεν βρήκα καμία ένδειξη ότι δεν είναι από τη Γη», υπονοώντας ότι τα μουμιοποιημένα σώματα ίσως αντιπροσωπεύουν ένα άγνωστο υπόγειο είδος. Παράλληλα, τόνισε ότι ένας ειδικός στη βιοπληροφορική ανέλυσε το διαθέσιμο DNA και αναγνώρισε μια γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με μια συγγενή κατάσταση που προκαλεί παραμορφώσεις στα δάχτυλα των ανθρώπων, προσφέροντας έτσι μια φυσική εξήγηση για την ασυνήθιστη ανατομία των πλασμάτων. Η βιοπληροφορική ειδικός, Alaina Hardie, ανέφερε ότι αρχικά επιδίωξε να «αντικρούσει την υπόθεση» ότι μια γονιδιακή μετάλλαξη θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες ανωμαλίες, αλλά ανακάλυψε μια λίστα 50 γονιδίων που εμπλέκονται στη διαδικασία, εκ των οποίων ένα, το Gli3, συνδέεται με την πολυδακτυλία, την παρουσία επιπλέον δακτύλων, που έχει ταυτοποιηθεί και σε αρχαιολογικά ευρήματα στο Περού.

Η ανάλυση του DNA αποκάλυψε ότι τα δείγματα από τα μούμιες ταυτοποιούνται κυρίως ως ανθρώπινα, παρά τις μολύνσεις και τις τεχνικές δυσκολίες που είναι συνηθισμένες στην έρευνα αρχαίου DNA. Η επιστημονική ομάδα χρησιμοποίησε προηγμένες τεχνικές εξαγωγής DNA από οστά και μυϊκούς ιστούς, ενώ στη συνέχεια εφαρμόστηκαν μέθοδοι αλληλούχησης και εργαλεία βιοπληροφορικής για την ανακατασκευή των γονιδιακών προφίλ και την ταυτοποίηση των μεταλλάξεων. Λόγω της φθαρμένης και θραυσμένης φύσης των αρχαίων δειγμάτων, τα ευρήματα ελέγχθηκαν σε σύγκριση με γνωστούς οργανισμούς της Γης και περιβαλλοντικό DNA, προκειμένου να διαφοροποιηθούν τα γνήσια αρχαία γονιδιακά στοιχεία από θόρυβο ή μόλυνση. Παρά την αρχική αδυναμία ταυτοποίησης ορισμένων τμημάτων DNA, η περαιτέρω επεξεργασία έδειξε ότι πιθανότατα προέρχονταν από γνωστούς οργανισμούς της Γης ή από προβλήματα ποιότητας δειγμάτων. Τα αναλυθέντα δείγματα περιλάμβαναν οστά και μυϊκό ιστό από μια μούμια γνωστή ως «Βικτώρια», ένα ανθρωποειδές χωρίς κεφάλι, επιβεβαιώνοντας την ανθρώπινη προέλευση του DNA.

Ο Michels επεσήμανε επίσης μια φυλή στη βόρεια Ζιμπάμπουε όπου υπάρχει μια συγγενής κατάσταση γνωστή ως εκτροδακτυλία ή «Σύνδρομο Ποδιού Στρουθοκαμήλου», που οδηγεί στην απουσία ενός ή περισσότερων κεντρικών δακτύλων και δημιουργεί ένα V-σχήματος κενό στο χέρι ή το πόδι. Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες μεταλλάξεις μπορούν να προσαρμοστούν σε ορισμένα περιβάλλοντα και να διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου. Παρόλο που η πολυδακτυλία δεν ταιριάζει με τα τρία δάχτυλα των μούμιων, η εκτροδακτυλία είναι πιο κοντά στην περιγραφή τους. Ο José Zace, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας του Μεξικανικού Ναυτικού, ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα σώματα περιέχουν 70% γνωστό DNA, ενώ το υπόλοιπο διαφέρει πλήρως. Ο δρ David Ruiz Vela, επικεφαλής ερευνητής των λειψάνων, πρότεινε ότι οι μούμιες θα μπορούσαν να είναι υβρίδια, με τη μούμια «Μαρία» να εμφανίζει μεικτά χαρακτηριστικά που προέκυψαν από φυσικές μεταναστεύσεις και διασταυρώσεις μεταξύ διαφορετικών ανθρωπίνων ή πρωτεύοντων ειδών στην Ασία και την Αφρική, σε ένα εύρος χρόνου από 250.000 έως 2.500 χρόνια πριν.

Ο Michels σκοπεύει να συνεργαστεί με την Colossal Biosciences, μια αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας και γενετικής μηχανικής, για βαθύτερη ανάλυση του DNA από τις μούμιες. Η εταιρεία είχε γίνει πρόσφατα γνωστή για τις προσπάθειες αναγέννησης του λυκόσκυλου μέσω γενετικής μηχανικής. Όπως δήλωσε ο Michels, απαιτείται άδεια από την κυβέρνηση του Περού, και χωρίς αυτή η προχωρημένη ανάλυση είναι αδύνατη. Οι μούμιες είχαν κερδίσει διεθνή προσοχή το 2022, όταν ο δημοσιογράφος Jamie Maussan παρουσίασε μερικά μικρά πλάσματα στο Μεξικανικό Κογκρέσο, υποστηρίζοντας την αυθεντικότητά τους, με ομάδα γιατρών να επιβεβαιώνει ότι τα σώματα ήταν ζωντανά οργανικά πλάσματα. Ωστόσο, το 2023, οι μούμιες χαρακτηρίστηκαν ψεύτικες, όταν άλλος δημοσιογράφος βρέθηκε να κατέχει δύο μικρές «μούμιες» που ήταν στην πραγματικότητα κούκλες κατασκευασμένες από τον Manuel Caceres για πώληση σε τουρίστες, οι οποίες κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο της Λίμα και στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση. Ο εγκληματολόγος αρχαιολόγος Flavio Estrada, επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί για εξωγήινη προέλευση είναι «απολύτως ψευδείς», καθώς τα αντικείμενα ήταν κούκλες συναρμολογημένες με οστά γνωστών ζώων και σύγχρονα συνθετικά συγκολλητικά. Παρά την απόφαση αυτή, ο Caceres προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης για αποζημίωση 3 εκατομμυρίων δολαρίων.