Συνελήφθη ο 77χρονος Γάλλος κυβερνήτης του ιστιοφόρου, το οποίο εξέπεμψε σήμα SOS την Κυριακή το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Ρήνειας, για παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη «Διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης, ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Σύρου και, μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος, με ορισμό τακτικής δίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της Κυριακής, όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενημέρωσε τις Λιμενικές Αρχές Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Σύρου και Τήνου για ένα ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες υπηκόους Γαλλίας, που βρισκόταν σε κίνδυνο λόγω ακυβερνησίας από μηχανική βλάβη και θραύση του ιστού, στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, με την αποστολή του ρυμουλκού-ναυαγοσωστικού πλοίου «ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ NEW GENERATION» με στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του παραπλέοντος επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Delos, ενός θαλαμηγού σκάφους, καθώς και του σκάφους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ) «CHIARA» σημαίας Γερμανίας. Παράλληλα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι δύο επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν στο σκάφος της ΕΟΔ Πάρου και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νάουσας Πάρου. Στη συνέχεια, υποβλήθηκαν σε προληπτικό έλεγχο στο Κέντρο Υγείας Πάρου, από όπου και εξήλθαν καλά στην υγεία τους.