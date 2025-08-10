Ένα ιστιοφόρο εξέπεμψε σήμα SOS ανοιχτά της Σύρου και αυτή την ώρα διεξάγεται επιχείρηση διάσωσης από ένα ελικόπτερο και το Blue Star Delos.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ιστιοφόρο βρίσκονται δύο άτομα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν την επιχείρηση διάσωσης.

Εκτός από το Super Puma και το Blue Star Delos, στο οποίο δόθηκε οδηγία να πλέει κοντά στο σημείο, επιχειρούν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δύο ρυμουλκά και ένα ιδιωτικό σκάφος, με τις δυνάμεις διάσωσης να καταβάλλουν προσπάθειες να προσεγγίσουν το ιστιοφόρο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Στο παρακάτω βίντεο που έχει τραβήξει επιβάτης από το Blue Star Delos βλέπετε το ιστιοφόρο και επιβάτες που τραβούν φωτογραφίες

Το λιμενικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Υπό τον συντονισμό ΕΣΚΕΔ σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης 2 επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικών μιλίων νότια της Ρήνειας. Στο σημείο βρίσκονται 1 παραπλέον, 1 ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σπεύδουν δύο ρυμουλκά και 1 σκάφος της ΕΟΔ. Βοριάδες 6-7 Μποφόρ».