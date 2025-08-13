Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει για Αυστρία όπου θα δώσει την κρισιμότατη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ μετά το 0-0 της Τούμπας και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ψάχνει την καλύτερη 11άδα.

Ο Τάισον πολύ δύσκολα θα βρεθεί ανάμεσα στους διαθέσιμους για την αναμέτρηση, ενώ και ο Μαντί Καμαρά θα είναι εκτός.

Η τετράδα της άμυνας αναμένεται να παραμείνει η ίδια, με τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο των μετόπισθεν.

Στα χαφ αναμένεται να παρουσιαστούν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ ελλείψει του Καμαρά, ενώ, μεσοεπιθετικά ενδέχεται να υπάρξει μετατόπιση του Κωνσταντέλια στο ένα «φτερό», λόγω της διαφαινόμενης απουσίας του Τάισον.

Στη θέση πίσω από τον φορ συναγωνίζονται για να βρεθούν στην 11άδα οι Πέλκας και Ιβάνουσετς, με τον Ζίβκοβιτς δεξιά και τον Τσάλοφ στην κορυφή της γραμμής κρούσης.