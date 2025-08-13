Δύο άνδρες βρήκαν τραγικό θάνατο σε διαφορετικές παραλίες της Κρήτης την περασμένη Τρίτη, καθώς ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με το ekriti, αργά το απόγευμα χθες ένας 55χρονος Έλληνας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ένας 94χρονος άνδρας ανασύρθηκε, επίσης, χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Τσούτσουρα, και άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα.