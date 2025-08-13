Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού προχώρησε την Τρίτη (12/08) η Ελληνική Αστυνομία, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival, η ίδια οδηγώντας φορτηγό στην περιοχή του Κορδελιού, παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, ενώ σε έλεγχο που ακολούθησε βρέθηκε στην κατοχή της μικροποσότητα ναρκωτικών καθώς και δύο μαχαίρια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μεσημεριανές ώρες χθες (12-08-2025), εντόπισαν στην περιοχή του Κορδελιού φορτηγό όχημα να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη. Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η 50χρονη ημεδαπή οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η προαναφερόμενη γυναίκα συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα».