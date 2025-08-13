Ο Τζόνι Ντεπ δείχνει να ενδιαφέρεται για μια πιθανή επιστροφή στον εμβληματικό ρόλο του Jack Sparrow.

Σύμφωνα με νέες δηλώσεις του παραγωγού Τζέρι Μπρουκχάιμερ στο Entertainment Weekly, έχουν γίνει συζητήσεις με τον ηθοποιό, για την επανεμφάνισή του στην έκτη ταινία της σειράς «Πειρατές της Καραϊβικής».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπρουκχάιμερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε πολύ να δει τον Ντεπ να επιστρέφει, παρά τη διακοπή της συνεργασίας του με την Disney εξαιτίας ενός άρθρου γνώμης στην Washington Post το 2018, στο οποίο η πρώην σύζυγός του Άμπερ Χερντ, υπαινισσόταν ότι ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας, φωτογραφίζοντας τον ηθοποιό, χωρίς όμως να τον κατονομάζει.

«Αν του αρέσει ο τρόπος που είναι γραμμένος ο ρόλος, νομίζω ότι θα το κάνει. Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν να κάνουν με το τι είναι γραμμένο στη σελίδα», είπε ο διάσημος παραγωγός. «Εξακολουθούμε να δουλεύουμε πάνω στο σενάριο. Θέλουμε να το κάνουμε. Απλώς πρέπει να βρούμε το σωστό σενάριο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, αλλά είμαστε κοντά», συμπλήρωσε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο παραγωγός είχε αναφέρει ότι ο Τζεφ Νάθανσον εργαζόταν πάνω σε ένα σενάριο για την έκτη ταινία. «Πιστεύω ότι το βρήκε. Έχει ένα καταπληκτικό τρίτο μέρος. Απλά πρέπει να φτιάξουμε το πρώτο και το δεύτερο και μετά θα είμαστε εντάξει. Αλλά έγραψε ένα σπουδαίο, τρίτο μέρος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022, ο Ντεπ εργάζεται κυρίως σε ανεξάρτητες παραγωγές, εκτός Χόλιγουντ.

Πηγή: AΠΕ