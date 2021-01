Διάσημος καλλιτέχνης πρωταγωνίστησε στο χάος του Καπιτωλίου: Ο Jon Schaffer των Iced Earth ανάμεσα στους εισβολείς

Ο Τζον Σάφερ (Jon Schaffer) και το συγκρότημά του οι Iced Earth είναι για το ελληνικό κοινό από τους πλέον αγαπημένους καλλιτέχνες της metal σκηνής. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον επικρίνουν για τα όσα εκφράζει σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Για πολλούς που τον γνωρίζουν, λοιπόν, δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη το γεγονός ότι εμφανίζεται να πρωταγωνιστεί στα επεισόδια που διαδραματίστηκαν στο Καπιτώλιο από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο φωτογραφικός φακός «έπιασε» τον 52χρονο frontman της αμερικάνικης μπάντας να πρωταγωνιστεί στα επεισόδια μαζί με άλλους διαδηλωτές.

Ο Σάφερ ανέκαθεν είχε απόψεις που δημιουργούσαν ντόρο, ενώ δεν φαντάζει καθόλου περίεργο το γεγονός ότι δείχνει πολύ επιφυλακτικός με το κατά πόσο είναι θανατηφόρος ο κορονοϊός και αρνητής του εμβολίου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του για την πανδημία που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα είχε δηλώσει μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα από αυτά που μας λένε, το ξέρω ότι υπάρχουν περισσότερα. Έγκριτοι γιατροί και επιστήμονες αποκλείονται από το Youtube κάθε μέρα, είναι απίστευτα τα επίπεδα που έχει φτάσει η απάτη. Δεν λέω ότι δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά η ανθρωπότητα τα περνάει αυτά εδώ και χιλιετίες και προχωράμε κανονικά χωρίς να κατεβάζουμε ρολά στην παγκόσμια οικονομία. Οι θάνατοι και η αναστάτωση που θα προκληθούν από όλα αυτά, θα είναι περισσότεροι σε σχέση με το ιό».

Όσο για το εάν εμβολιαστεί, είχε πει: «Βλέπεις αυτούς τους εγκληματίες όπως ο Μπιλ Γκέιτς και ο Άντονι Φάουτσι και έχουν πλάνο να τους εμβολιάσουν όλους. Αυτοί που ελέγχουν τα πράγματα είναι μια αίρεση θανάτου. Δεν ξέρω πότε η μπάντα θα καταφέρει να περιοδεύσει ξανά, γιατί όλοι αυτοί οι εγκληματίες κυβερνήτες λένε ότι δεν θα υπάρξουν δημόσιες συγκεντρώσεις μέχρι να βρεθεί εμβόλιο. Λοιπόν, άντε γ@@@. Κανένας δεν θα με εμβολιάσει με το ζόρι. Δεν πρόκειται να συμβεί».

Όπως φαίνεται, ο Σάφερ αντιλαμβάνεται πως «Something Wicked This Way Comes», όπως λέει και μια από τις πιο δισκογραφικές δουλειές των Iced Earth.

Needless to say, Jon Schaffer of Iced Earth should be added to this list. pic.twitter.com/ZxUpUKMU6j

— NAZIS IN METAL: A Comprehensive List (@NAZISinMETAL) January 7, 2021