Ο Φάουτσι απαντά στον Τραμπ για τον «υπερτιμημένο» αριθμό των νεκρών από την πανδημία

Απάντηση στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο αριθμός των νεκρών στη χώρα είναι «υπερτιμημένος» έδωσε ο διακεκριμένος Αμερικανός ανοσολόγος, Άντονι Φάουτσι.

«Οι θάνατοι είναι πραγματικοί θάνατοι. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να βγείτε στα χαρακώματα, να πάτε στα νοσοκομεία και να αντικρίσετε τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας», δήλωσε στο ABC News.

«Οι υγειονομικοί βρίσκονται σε πολύ αγχωτικές καταστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα κρεβάτια των νοσοκομείων είναι γεμάτα, οι άνθρωποι στα νοσοκομεία βλέπουν να μην υπάρχουν κρεβάτια, ενώ και το εκπαιδευμένο προσωπικό ξεπερνά τα όρια της εξάντλησης Αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το πραγματικό. Δεν υπάρχει κάτι ψεύτικο», σημείωσε ο Φάουτσι.

Όπως προαναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα μέσω twitter ανέφερε χαρακτηριστικά πως «ο αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων του ιού της Κίνας είναι υπερβολικός στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της γελοίας μεθόδου προσδιορισμού του CDC σε σύγκριση με άλλες χώρες, πολλές από τις οποίες αναφέρουν, σκόπιμα, ανακριβή και χαμηλά νούμερα. Όταν υπάρχουν αμφιβολίες, το βαφτίζουμε Covid. Fake News!».

The number of cases and deaths of the China Virus is far exaggerated in the United States because of @CDCgov’s ridiculous method of determination compared to other countries, many of whom report, purposely, very inaccurately and low. “When in doubt, call it Covid.” Fake News!

