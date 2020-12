Όλοι εναντίον όλων: Σε Άγρια Δύση μετατράπηκε μια συνοικία, με το ξύλο να είναι αλύπητο

Ένας καυγάς επικών προδιαγραφών ξέσπασε σε γειτονιά του Λούτον της Αγγλίας, όταν δυο ομάδες κατοίκων πιάστηκαν στα χέρια και χτυπούσε ο ένας τον άλλο με καδρόνια, ρόπαλα και ό,τι υπήρχε εύκαιρο.

Το περιστατικό έγινε έξω από σούπερ μάρκετ σε μια ήσυχη συνοικία της πόλης και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και τους αυτόπτες.

Κάποιος βιντεοσκόπησε το χάος, τις κραυγές, τις μπουνιές και τις επιθέσεις με τα αυτοσχέδια όπλα.

'Wild West' brawl breaks out on streets of Luton https://t.co/wpkYxnLBn7

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 29, 2020