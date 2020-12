Στρατιωτικός σκότωσε την έγκυο γυναίκα του μπροστά στην 3 ετών κόρη τους

Μια ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία έλαβε χώρα στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, με έναν πατέρα να σκοτώνει την έγκυο σύζυγό του μπροστά στα μάτια της 3χρονης κόρης του. Πριν στρέψει τελικά το όπλο στον εαυτό του.

Ο 31χρονος λοχίας Keith Lewis αυτοκτόνησε την Κυριακή το βράδυ. Μαζί του πήρε την 34χρονη σύζυγό του, Sarah Lewis, που θα έφερνε στον κόσμο το τέταρτο παιδί του ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ο λοχίας αυτοκτόνησε μάλιστα όταν είδε τους αστυνομικούς να παρκάρουν έξω από την οικία του. Οι συγγενείς της τραγικής γυναίκας ισχυρίζονται ότι ο στρατιωτικός έπασχε από μετατραυματικό στρες και είχε απειλήσει ξανά τη γυναίκα του στο παρελθόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού σταθμού WRAL.

Fort Bragg soldier fatally shoots his pregnant wife, who was due to give birth on Christmas https://t.co/kL8IxDMx5C

— Daily Mail US (@DailyMail) December 22, 2020