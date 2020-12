Τραγωδία με 4 μικρά παιδιά που πέθαναν σε φωτιά: «Ήταν τόσο παραμελημένα που γρύλιζαν για να επικοινωνήσουν»

Τέσσερα παιδιά, ηλικίας 3-8 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν το τσιγάρο των γονιών τους έκανε το σπίτι παρανάλωμα του πυρός.

Σύμφωνα μάλιστα με την εξέλιξη της ιστορίας, τα παιδιά ήταν «ήταν τόσο παραμελημένα που γρύλιζαν για να επικοινωνήσουν και είχαν 50 τραύματα».

Η έκθεση των αρχών βρήκε πως τα παιδιά ζούσαν σε «απόλυτο χάος», οι κοινωνικές υπηρεσίες πίστεψαν ωστόσο την εκδοχή της μητέρας πως όλα ήταν καλά. Και τώρα όλοι κατηγορούν τις κοινωνικές υπηρεσίες που δεν πήραν στα σοβαρά την υπόθεση.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σπίτι στο Στάφορντ της Αγγλίας τον περσινό Φεβρουάριο και από την τραγωδία ζωντανό βγήκε μόνο το πέμπτο παιδί της οικογένειας, που ήταν μόλις 2 ετών.

Η υπόθεση ήταν αντικείμενο έρευνας όλο αυτό τον καιρό, καθώς ελέγχονται οι κοινωνικές υπηρεσίες που διαχειρίζονταν το «απόλυτο χάος» που επικρατούσε στο σπίτι.

Four children who died in house fire were 'so neglected they 'communicated by grunting' and had 50 accidental injuries' https://t.co/SKuc4OVnHn

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 15, 2020