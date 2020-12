Νεκροί οι γονείς και τραυματισμένα τα τρία μικρά παιδιά σε τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένη 22χρονη οδηγός

Ένα νεαρό ζευγάρι έχασε τη ζωή του και τρία μικρά παιδιά τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην Καλιφόρνια.

Η αστυνομία συνέλαβε την 22χρονη Γκρέις Ελίζαμπεθ Κόλμαν, η οποία οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών. Την Πέμπτη απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος της νεαρής γυναίκας για τους θανάτους.

Μετά τη σύγκρουση που διέλυσε μια οικογένεια, η Κόλμαν συνελήφθη ως ύποπτη για ανθρωποκτονία, οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και τροχαίο με εγκατάλειψη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ανθρώπων.

A horrific crash in Newport Beach took the life of a young couple and injured their three children.​ https://t.co/L4mfJsEAQX

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν πως τα επίπεδα του αλκοόλ στο αίμα της 22χρονης ήταν πολύ υψηλά.

Στο τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ο 27χρονος Henry Eduardo Saldana-Mejia, και η σύζυγός του Gabriela M. Andrade, που θα γινόταν 29 αυτόν τον μήνα.

A small memorial has been set up for Henry Eduardo Saldana-Mejia and his wife Gabriela Andrade of Santa Ana. On Tuesday night, they were both killed and their 3 children injured in a Newport Beach crash involving a suspected DUI driver 22yo Grace Coleman. @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/L06jYPvOYU

— Chris Ercoli (@CErcoliCBS2KCAL) December 10, 2020