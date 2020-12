Η δημοσιογράφος που έκανε ρεπορτάζ για τον κορονοϊό στην Ουχάν και συνελήφθη κρατείται δεμένη και τρέφεται με τη βία

Έκανε ρεπορτάζ για το ξέσπασμα του κορονοϊού στην Ουχάν και συνελήφθη. Τώρα η Κινέζα δημοσιογράφος κρατείται δεμένη επί 24 ώρες την ημέρα και τρέφεται με τη βία με σωληνάκι μετά την απόφασή της να κάνει απεργία πείνας, όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι της.

Η Zhang Zhan, η οποία επέκρινε την κινεζική κυβέρνηση για τη διαχείριση της κρίσης, βρίσκεται αντιμέτωπη με 5ετή φυλάκιση. Η 37χρονη πρώην δικηγόρος κρατείται από τη σύλληψή της τον Μάιο ως ύποπτη για «διαμάχες και πρόκληση προβλημάτων», μια κατηγορία που συχνά χρησιμοποιείται εναντίον ακτιβιστών.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η 37χρονη που «έκανε ρεπορτάζ αποκαλύπτοντας την αλήθεια για την πανδημία», είναι δεμένη με ζώνες μέρα και νύχτα και την ταΐζουν με τη βία με σωληνάκια που βάζουν στο στόμα και στη μύτη της.

Chinese citizen journalist arrested over Wuhan coronavirus reports 'is fed by tube after going on a hunger strike' https://t.co/X03j9VaVmC

