Η συγκλονιστική διάσωση ενός 4χρονου 6 ώρες αφότου έπεσε σε πηγάδι

Οι δραματικές στιγμές της διάσωσης ενός 4χρονου αγοριού από το Τέξας των ΗΠΑ, το οποίο είχε πέσει σε πηγάδι, καταγράφονται σε βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Το παιδί διασώθηκε το βράδυ της Τρίτης, όταν κλήθηκαν οι Αρχές για τη διάσωση του αγοριού που έπεσε στο πηγάδι ενός ράντσου.

«Μέσω προσευχών και ενεργειών από όλους όσους ασχολήθηκαν με τη διάσωση, το μικρό αγόρι ζει σήμερα δήλωσε ο σερίφης Ρενέ Φουέντες. Η επιχείρηση διήρκεσε ώρες και έγινε με τη συνεργασία πολλών υπηρεσιών.

«Τόσο περήφανος για τους πυροσβέστες και όσους ανταποκρίθηκαν και βοήθησαν το παιδί να βγει από την τρύπα μετά από έξι ώρες», ανέφεραν οι Αρχές της πόλης σε ένα ποστ στα social media το οποίο συνόδευε το βίντεο της διάσωσης. «Είναι ένα χριστουγεννιάτικο θαύμα!».

