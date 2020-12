Στριπτίζ online θέλει τώρα να κάνει η μαμά που αθωώθηκε για την αποπλάνηση του 14χρονου

Η βρετανή μαμά τριών παιδιών που αθωώθηκε προσφάτως για την πολύκροτη υπόθεση σεξουαλικής συνεύρεσης με έναν 14χρονο σκοπεύει τώρα να εξαργυρώσει τη φήμη που απέκτησε.

Πώς; Ανεβάζοντας αποκαλυπτικές φωτογραφίες και βίντεο στη «ροζ» συνδρομητική υπηρεσία OnlyFans.

Την ανακοίνωση έκανε μάλιστα η ίδια η Teah Vincent σε ένα βίντεο που ανέβασε στον ιδιωτικό λογαριασμό της στο Instagram: «Σκέφτομαι να κάνω έναν λογαριασμό στο OnlyFans. Ο κόσμος με μισεί ήδη, δεν έχω λοιπόν και πολλά να χάσω», έγραψε η μαμά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Sun».

Το OnlyFans είναι μια συνδρομητική πλατφόρμα που οι χρήστες πληρώνουν για να παρακολουθήσουν υλικό που χαρακτηρίζεται άσεμνο από τα κοινωνικά μέσα.

