«Δεν τον εξανάγκασα, ανταποκρίθηκε με προθυμία» λέει η 32χρονη μητέρα που έκανε σεξ με 14χρονο

Εξελίξεις έχει η δίκη της 32χρονης μητέρας τριών παιδιών που παρέσυρε στο σπίτι της δύο 14χρονους για να συνευρεθεί ερωτικά με τον έναν.

Η Teah Vincent παραδέχεται μεν πως υπήρξε σεξουαλική επαφή, ισχυρίζεται ωστόσο ότι δεν γνώριζε ότι ο μικρός ήταν ανήλικος.

Η κατηγορούμενη είπε στους ενόρκους ότι το σχολιαρόπαιδο έμοιαζε μεγαλύτερο από όσο ήταν. Δήλωσε μάλιστα «σίγουρη» πως της είπε ότι είναι 16 ετών πριν κάνουν σεξ εκείνη τη μέρα του 2018.

«Δεν σκέφτηκα πως ίσως ήταν ανήλικος. Σίγουρα δεν μου είπε ότι πήγαινε στην 9η τάξη ή ότι ήταν μόνο 14 ετών πριν κάνουμε σεξ», είπε στη δικαστική αίθουσα κατά την τρίτη μέρα της δίκης.

«Δεν αρνούμαι ότι κάναμε σεξ. Δεν τον εξανάγκασα, ανταποκρίθηκε με προθυμία», πρόσθεσε.

Mother, 32, lured boy, 14, back to her house to have sex after watching him and a friend play football, court hears https://t.co/0xCkiqTGB8

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 2, 2020