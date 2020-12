Μητέρα 32 ετών «ψάρεψε» δύο 14χρονους από το πάρκο για να κάνει σεξ με τον έναν

Σάλο έχει προκαλέσει στην Αγγλία η υπόθεση με μια μητέρα 3 παιδιών που βγήκε στο πάρκο για να δελεάσει έναν 14χρονο να πάει σπίτι της για να κάνουν σεξ.

Ο 32χρονη Teah Vincent εντόπισε το ανήλικο θύμα της να παίζει μπάλα με έναν φίλο του. Πήγε και τους μίλησε και τους κάλεσε στο σπίτι της για να τους προσφέρει «ένα ποτήρι νερό», όπως δήλωσε στη δικαστική αίθουσα.

Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά της είπαν ότι πηγαίνουν σχολείο, αυτό δεν την εμπόδισε να κάνει σεξ με τον έναν στις 21 Οκτωβρίου 2018.

Η υπόθεση εκδικάζεται αυτές τις μέρες στο Βασιλικό Δικαστήριο του Γκλόστερ. Σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης, η 32χρονη πήρε ένα από τα δύο παιδιά στο δωμάτιο και του επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η Vincent, που έχει τρία παιδιά στο δημοτικό, είπε πως θεώρησε ότι ο μικρός ήταν 16 χρονών. Ο εισαγγελέας Christopher Smyth δήλωσε πως ο δεύτερος νεαρός γνώριζε τη μαμά, όχι όμως και το θύμα. Είπε όμως πως «της είπε ότι είναι 14 ετών και πηγαίνει στο σχολείο».

Mother, 32, lured boy, 14, back to her house to have sex after watching him and a friend play football, court hears https://t.co/0xCkiqTGB8

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 2, 2020