Φουντώνει το μυστήριο με τους μονόλιθους: Εμφανίστηκε καινούριος στην Καλιφόρνια

Όχι πολύ αργότερα από τη στιγμή που ένας μυστηριώδης μονόλιθος εμφανίστηκε και εξαφανίστηκε στη Γιούτα, ένας δεύτερος είχε μια παρόμοια ιστορία να διηγηθεί στη Ρουμανία.

Και τώρα το μυστήριο φουντώνει με έναν καινούριο που εμφανίστηκε σε βουνό της Καλιφόρνια!

Η νέα παράξενη μεταλλική κατασκευή μοιάζει πολύ με τον μονόλιθο της ερήμου της Γιούτα, ο οποίος γκρεμίστηκε και απομακρύνθηκε πολύ προσφάτως.

Η τοπική εφημερίδα της μικρής πόλης Atascadero, στα κεντρικά της Καλιφόρνια, αναφέρει πως η ασημένια στήλη βρίσκεται στην κορυφή ενός βουνού και αποτελεί ήδη πόλο έλξης για τους ντόπιους.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020