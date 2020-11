Η παράξενη ανακάλυψη πιλότου ελικοπτέρου σε απομακρυσμένο μέρος ανάμεσα στους βράχους

Ένας πιλότος ελικοπτέρου ανακάλυψε κάτι πραγματικά μυστηριώδες μέσα στους βράχους.

Ένα κοπάδι προβάτων ήταν επιφορτισμένος να παρακολουθεί, συνοδεύοντας κρατική αποστολή για την προστασία της άγριας ζωής, όταν «σκόνταψε» σε κάτι περίεργο στις ερημιές της Γιούτα.

Έναν μεγάλο μεταλλικό στύλο μέσα στις πέτρες.

Η μυστηριώδης κολόνα, με ύψος 3 μέτρων περίπου, είναι καλά βαλμένη στο έδαφος. Είναι μεταλλική και λάμπει μέσα στους πελώριους κόκκινους βράχους που την περιβάλλουν.

Ο πιλότος Bret Hutchings δήλωσε στον τοπικό σταθμό KSLTV: «Είναι το πιο παράξενο πράγμα που έχω συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια που πετάω ... Ένας από τους βιολόγους ήταν αυτός που το είδε και εμείς πετούσαμε εκείνη την ώρα συμπτωματικά από πάνω του».

